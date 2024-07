(KOLUMNA) Poletna bilanca Mednarodnega denarnega sklada

V nadaljevanju preberite:

V ZDA je nekoliko počasnejša rast potrošnje gospodinjstev sledila dolgemu obdobju nepričakovano močne rasti in eno šibko četrtletje še ni znamenje za preplah. Na Japonskem je k šibki rasti pripomoglo zaprtje večje avtomobilske tovarne. Med geografskimi regijami si je bolj optimistična pričakovanja prislužila Azija, in sicer zaradi višje pričakovane rasti na Kitajskem (pet odstotkov) in še višje v Indiji (sedem odstotkov). Nižja kitajska rast ima večji vpliv na azijsko rast, ker je njeno gospodarstvo 4,7-krat večje od indijskega. Upoštevaje razlike v kupni moči, je ta razlika sicer nižja (2,4-kratnik) in odraža nižje cene življenja v Indiji. V prihodnosti naj bi se ta razlika v razvitosti še zmanjševala, ker se kitajsko prebivalstvo hitreje stara in je število delovno aktivnega prebivalstva že začelo upadati, kar pomeni, da bo gospodarska rast večinoma temeljila na rasti produktivnosti, kar pa v vsakem primeru pomeni nižjo gospodarsko rast. Rast Indije je tako skoraj usojena zaradi istih razlogov, kot so veljali za Kitajsko pred 30 leti, ko je gospodarsko rast z relativno preprostimi prijemi mogoče hitro povečevati.