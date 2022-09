Šepetanja o vojni

V nadaljevanju preberite:

Novi ameriški dr. Pogube že razmišljajo o mestih, kjer bi se lahko sprožila druga državljanska vojna. Se bo to zgodilo v teksaški gostilni, v kateri transseksualci plešejo pred mladoletnimi otroki? Ali v floridskem domovanju zadnjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa, kjer so agenti zvezne policije izvedli racijo? Njegove privržence demokratski predsednik Joe Biden označuje za polfašiste, sami se vidijo – nekateri dobesedno – kot politični zaporniki globoke države domačih in svetovnih elit. To se dogaja v državi s skoraj 400 milijoni kosov strelnega orožja.