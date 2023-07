Izgubljeni dialog

V nadaljevanju preberite:

Pet združenj gospodarstva je zapustilo ekonomsko socialni svet, ker v njem ni enakopravnega dialoga. A težave s komunikacijo niso nove, dejansko je na pomanjkljivi komunikaciji temeljila že predvolilna tekma. A to se bo zdaj vse bolj poznalo tudi v bolj praznih denarnicah zaposlenih. Kako bi morala potekati komunikacija vlade s socialnimi partnerji? Kako bo morala zastaviti reformni proces? Kje so izvirne težave sprejetih zakonov o dolgotrajni oskrbi in zdravstvenem zavarovanju?