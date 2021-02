Karneval v času mask

V komentarju lahko preberete

Šale, ki krožijo na račun vodilnih političnih osebnosti, so odlične. Ko je bil na oblasti nekdanji humorist, je skušal vzbujati vtis resnobnosti. Nikdar mu ni uspelo, da bi tako od srca nasmejal občinstvo, kot to uspeva likom brez humorističnega pedigreja iz sedanjosti. A naj nas to ne zavede. Največja karnevalska ukana bi bila, če bi začeli verjeti, da slovensko politično elito sestavljajo liki, ki so za hece.