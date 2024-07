Vzporedna resničnost brezsramnih sprenevedanj

V nadaljevanju preberite:

V času mandata ministrice za kulturo Aste Vrečko so se razmere nedvomno še poslabšale. Ne samo da so bila predčasno zamenjana vodstva kulturnih institucij, ki so mandat nastopila v času prejšnje vlade, zdaj potekajo tudi vnaprejšnje kampanje, na podlagi katerih naj bi se posameznika oziroma posameznico, ki že vodi določeno institucijo in bi se lahko potegoval za nov mandat, tako ali drugače diskreditirati. Najnovejša sta primera Cankarjevega doma in ljubljanske opere in baleta, nenavaden je tudi primer Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK), kjer prav tako pri imenovanju vršilca dolžnosti ravnatelja ostajajo nekatere nejasnosti.