(KOMENTAR) Stoječe ovacije množičnemu pobijanju

V nadaljevanju preberite:

Ko je predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu v sredo popoldan končal svoj rekordni peti nagovor ameriških kongresnikov (Winston Churchill je kongresnike nagovoril trikrat), so »predstavniki ameriškega ljudstva« strumno vstali in svojemu dragemu gostu naklonili dolge stoječe ovacije.

Čemu in komu so tako navdušeno ploskali tako republikanski kot demokratski kongresniki – nekaj izjem, ki so le potrdile pravilo ameriške zunanje politike, je Netanjahujev nagovor bojkotiralo?