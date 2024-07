Boj se olimpijskega premirja

V nadaljevanju lahko preberete:

Ko nastopi olimpijski čas, se razlika med mednarodnimi načeli in resničnostjo na terenu poveča. Med starodavnim načelom o olimpijskem premirju in dejanskimi dogodki zazeva prepad. Sovjetska zveza se je pripravljala, da bo julija 1980 gostila športnike z vsega planeta, a je decembra 1979 vseeno napadla in okupirala Afganistan. Štiri dni po končanih zimskih olimpijskih igrah v ruskem Sočiju je Ruska federacija na 500 kilometrov oddaljen Krimski polotok poslala svoje ekspedicijske korpuse. Potem si je Krim pripojila. 20. februarja 2022 je ugasnil ogenj zimskih olimpijskih iger v Pekingu. Štiri dni pozneje so ruske sile napadle Ukrajino. Med olimpijskimi igrami v Pekingu avgusta 2008 so šle sile Ruske federacije na ekspedicijo v Gruzijo.

Srbsko obleganje Sarajeva se ni začelo med igrami ali neposredno zatem. Olimpijsko mesto je imelo po igrah še osem let miru.

Je v zadnjih petdesetih letih Moskva edino politično središče, ki kvari mirovno idilo med olimpijskimi igrami? Ne.