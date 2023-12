Eden zadnjih predstavnikov izumirajoče vrste

Danes je lik javnega intelektualca v nasprotju z likom spletnega vplivneža, influencerja, v zatonu. Javni intelektualec ni samo pripravljen nastopati, javnega nastopanja je vešč, in kar je najbolj pomembno, ima tudi kaj pametnega povedati. Njegova stališča so lahko kontroverzna, morda je celo dobro, da so takšna, vendar jih zna argumentirati. Zato ni nenavadno, da so javni intelektualci danes večinoma pokojni ali starejši. Verjetno najvidnejši od še živečih, ameriški Jud Noam Chomsky, bo v četrtek dopolnil 95 let.

Zakaj je mož v navidez dolgočasnem poklicu jezikoslovca postal vsaj eden najbolj citiranih, če že ne najbolj citirani med živečimi pisci?