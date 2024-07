Olimpijske igre morajo zapustiti materialno in tudi nematerialno dediščino

V nadaljevanju preberite:

V Franciji so pred poldrugim mesecem zaznamovali osemdeseto obletnico dneva D, letošnji dan D pa šele prihaja. Slavnostno odprtje olimpijskih iger, do katerega nas loči manj kot teden dni, bo po napovedih organizatorjev spektakularno, tovrstni spektakli pa so magnet za varnostna tveganja, zato se nanj pripravljajo s podobno vnemo, kot da v znani Orwellovi enačbi (šport = vojna – orožje) odštevanca sploh ne bi bilo. »Kot je že večkrat dejal francoski predsednik Emmanuel Macron: če bo 26. julija na svetu obstajal popolnoma varen kraj, bo to verjetno otvoritvena slovesnost olimpijskih iger,« pravi francoska veleposlanica v Sloveniji Florence Lévy, s katero smo se pogovarjali tudi o bogatem kulturnem programu, ki bo spremljal pariško športno dogajanje, o stoti obletnici Pariza 1924 in o tem, ali bodo letošnje igre resnično zelene, kot obljubljajo organizatorji.