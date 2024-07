Najprej si je želel nasmejati mamo, nato ves svet

V nadaljevanju preberite:

Hollywoodski zvezdnik, oskarjevec in trikrat poročeni oče treh otrok Robin Williams se je vse življenje boril z odvisnostmi. Zanj značilni so bili vrhunska improvizacija in nepričakovani preobrati. Enaindvajsetega julija letos bi dopolnil 73 let. Enajstega avgusta bo minilo deset let, odkar si je pri 63 vzel življenje zaradi hude oblike demence in depresije.