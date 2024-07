Tine Hafner: Oče najbolj zaživi z nami v kriznih trenutkih

V članku preberite:

Tine Hafner je glasbeni producent in glavni organizator festivala In memoriam prof. Peter Hafner, krajše Hafnerjevega memoriala, posvečenega njegovemu očetu in vzorniku Petru Hafnerju. Pero, kot so ga klicali, je bil nekonvencionalen učitelj matematike na škofjeloški gimnaziji, zelo priljubljen pri svojih dijakih, poleg tega pa velik glasbeni navdušenec. S pomočjo sina Tineta in kopice najstniških entuziastov je leta 2005 izvedel prvi Alter-Fest, njegovo poslanstvo pa nadaljuje Hafnerjev memorial. Letos je že 15-letnica njegovega delovanja, do 27. julija pa bo potekal v Škofji Loki, Kranju, Cerknem in Železnikih. S Tinetom sva se pod škofjeloškim gradom pogovarjala na soparen julijski večer tik pred začetkom.