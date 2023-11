Ni vse v tem presnetem denarju!

V nadaljevanju preberite:

Stojan Auer nam je v videoklicu zaupal, kdaj in kje bo oddajo v dveh delih lahko videl vsak, ki želi obuditi spomine na vse lepo in vznemirljivo, kar se je v njej zgodilo v 90. letih, ter se predati novim doživetjem.

Oddaja Poglej in zadeni pod režisersko taktirko Petra Radovića je bila na sporedu med letoma 1991 in 1996. Ali še vedno drži podatek, da je najbolj gledana razvedrilna oddaja v zgodovini Slovenije?

Absolutno, to je tudi uradni podatek. Z eno od oddaj je bil postavljen rekord gledanosti s kar 65 odstotki vseh Slovencev. Ulice so bile v petek zvečer prazne. Najbrž sem tudi zato od Mediane leta 1999 prejel nagrado za naj medijsko osebnost za tretje tisočletje. Seveda sem bil pred tem vesel tudi drugih nagrad, med drugim zlatega ekrana tednika 7D, naj medijske zvezde Slovenskih novic in viktorja za najbolj popularno medijsko osebnost, sploh ker mi ga je predal legendarni Matjaž Tanko.