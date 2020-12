Jasna Kuljaj: Ne bom rinila v mehurčke

Kdaj veš, da je vrag odnesel šalo? Takrat, ko se tudi tisti znani Slovenci, ki v medijih že vrsto let poklicno skrbijo za več dobre volje med svojim občinstvom, ne spomnijo, katera šala, ki so jo slišali nazadnje, jih je najbolj nasmejala. Med njimi je izkušena televizijka, prekaljena imitatorka znanih osebnosti, radijska moderatorka, partnerica nogometaša Saše Lalovića in mama njune petletne hčerke Anastazije. Temperamentna in iskriva televizijska zvezdnica se navkljub včasih prav morečim koronskim časom trudi ohranjati pozitiven pogled na življenje in stavi na sproščenost, tudi doma. Zaupala nam je, kako bosta letos pri njih potekala praznovanje in obdarovanje ter zakaj v njenem partnerstvu ni prostora za ljubosumje, pa četudi je v oddaji Pri Črnem Petru oblečena v dirndl, ima kratko krilce in globok dekolte.