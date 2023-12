Od ukradenih umetnin do iskanja grala

Alena Schröder: Mladenka pri oknu, večerna svetloba, modra obleka (prevod Nataša Hrovat, založba Mladinska knjiga)

a

Hannah na obisku pri babici Evelyn opazi pismo izraelske odvetniške pisarne, ki se ukvarja z vračili umetnin, zaplenjenih Judom med drugo svetovno vojno. V pismu babico obveščajo, da je dedinja po trgovcu z umetninami Itzigu Goldmannu. Med umetninami, ki so mu jih zaplenili nacisti, je tudi dragocena Vermeerjeva slika.

Hannah ne ve nič o tem, da bi imela judovske sorodnike, babica pa šele po dolgem prepričevanju spregovori o svojem otroštvu, ki sta ga zaznamovala mamina odsotnost in odraščanje pri teti Trudi, goreči nacistki. Zgodba o štirih generacijah žensk v Nemčiji, od tridesetih let 20. stoletja do danes, je več mesecev kraljevala na vrhu Spieglove lestvice najbolje prodajanih knjig in bo kmalu dobila nadaljevanje.

Vid Legradić: Sence gorskega cvetja (založba Primus)

a

Kriminalno-fantastični roman prinaša zgodbo o kriminalnem podzemlju preprodaje gorskih rastlin na ozemlju Slovenije v prihodnosti. Govori tudi o človeški naravi, ki niha med moralno odgovornostjo do narave in zaslužkom. Pred eno od ljubljanskih osnovnih šol arheologi odkrijejo rimsko grobišče. Med najdbami so najzanimivejši posmrtni ostanki čebelarja, ki je pokopan skupaj z lončenim kozarcem medu. Kmalu se na najdišču začnejo dogajati nenavadne stvari. Rimski med skrivnostno izgine in v soseski se zgodi brutalen umor. Sum, da ji je morilec poznan, vodi Evo, nedavno ločeno profesorico slovenščine, ki se za postranski zaslužek ukvarja z nabiranjem in preprodajo zaščitenih gorskih rastlin.

Alex Knight: Preganjan (prevod Matejka Križan, založba Lynx)

a

Alex Knight je ob večerih škotski pisatelj, čez dan pa računalniški sistemski administrator, ki se je z uspešnim prvencem Preganjan vpisal med pisce napetih trilerjev. Dodal mu je že novo delo, Ko se zmrači. Zgodba romana Preganjan se začne v soboto zjutraj, ki se za policista Jaka Ellisa spremeni v pekel. Na njegovem pragu se namreč prikaže okrvavljena in močno presunjena Molly, hči njegovega dekleta, le trenutek kasneje pa on in še več kot štiri milijone ljudi na območju Zaliva prejme obvestilo o pogrešani najstnici. Pogrešana je prav Molly, ki trdi, da je nekdo hotel umoriti njo in njeno mamo. Jake začuden izve, da je glavni osumljenec. Očitno mu je vse skupaj nekdo namestil, zato se loti raziskovanja, kdo in zakaj.

James Patterson: 20. žrtev (prevod Petra Brecelj, založba Učila)

20. žrtev

Serija kriminalk Klub preiskovalk umorov se nadaljuje s svojo dvajseto knjigo, ki nosi tudi primeren naslov 20. žrtev. Los Angeles, Chicago in San Francisco pretresejo sočasni umori. Narednica sanfranciške policije Lindsay Boxer mora ugotoviti, kaj povezuje te natančne in premišljene umore. Odkrije, da so se vse žrtve ukvarjale z dobičkonosno kaznivo dejavnostjo. Ko se seznam žrtev daljša, se zaradi strahu in prevzetosti nad srhljivim morilskim pohodom po vsej državi razvname vroča razprava. So morilci zločinci ali junaki ter kdo je naslednji na vrsti? Izjemno plodni ameriški pisatelj James Patterson je 20. žrtev napisal skupaj z Maxine Paetro, romanopisko, ki je z njim sodelovala že pri več kot dvajsetih kriminalkah.

Janko Valjavec: Dohtar (založba Lynx)

Dohtar

Kriminalističnega inšpektorja Riharda Tisnikarja v ginekološki ordinaciji pričaka okruten prizor. Zdravnikovo truplo je nameščeno na stol s stremeni, nekdo se je ginekologu posvetil podobno, kot se ta posveti pacientki, čeprav je moško telo zelo drugačno od ženskega. Janko Valjavec v svojih kriminalnih romanih razveseljuje s humornim cinizmom, spretno vpletenim v napeto dogajanje. V ospredje postavlja vsakdanje ljudi, ki se tako ali drugače srečujejo s tegobami in težavami pogosto nehvaležnega in krivičnega življenja. »V človekovem življenju se kar naprej nabirajo negativnosti. Neprijaznosti ljudi, prepiri v družini, zdravstvene in finančne težave, vedno je kaj, kar slabo deluje na nas. Negativnostim se z leti do določene mere naučiš izogniti, a povsem izogniti se jim ne moreš. Zato jih moraš predelati, nevtralizirati. Meni pri tem pomaga pisanje,« pravi avtor.

Gillian McAllister: Ob nepravem času na nepravem mestu (prevod Maja Lihtenvalner, založba Učila)

Ob nepravem času na nepravem mestu

Ko je Jen priča, kako njen sin Todd pred družinsko hišo kar na lepem umori neznanca, se zamajejo temelji njenega urejenega sveta. Sveta, v katerem živi relativno mirno in srečno družinsko življenje in dela kot odvetnica. Njen zabavni, zadovoljni, prav nič problematični najstnik je ravnokar nekoga ubil sredi ulice, pred njenimi očmi. V glavi se ji vrtinči tisoče misli, njen mož Kelly pa je prav tako pretresen kot ona. Kdo je žrtev, zakaj jo je Todd ubil, kako se bo vse skupaj izteklo, kaj se bo zgodilo z njegovo tako svetlo prihodnostjo? Ko se Jen naslednje jutro zbudi, osupla dojame, da se je zbudila prejšnje jutro, ko ni njen najstnik storil še ničesar kriminalnega.

Julija Lukovnjak: Svet je senca (Edgarja Kaosa) (založba Goga)

Svet je senca

Domača avtorica Julija Lukovnjak je nase opozorila že s svojim fantazijskim prvencem Imaginarni svetovi Edgarja Kaosa, ki je leta 2021 izšel pri založbi Sanje. Nedavno je luč sveta ugledalo nadaljevanje zgodbe o Edgarju Kaosu, človeškem fantu, ki je edini odrešitelj Inkrematere in bitij, ki ga skrivoma prezirajo. V nadaljevanju Edgar, Floria in Kvint v okviru pomembne konference in parade Obrambnega Voda obiščejo Pan Nomo, prestolnico Inkrematere, kjer najstarejša črna maginja Edgarja uroči s trdovratnim zlim urokom. V vse okrutnejši in obsežnejši vojni, v kateri nikogaršnja vest ne more ostati čista, se prijateljstva hitro spreminjajo v sovraštva, sovraštva pa v nevarna prijateljstva, ki imajo lahko katastrofalne posledice za prihodnost Inkrematere.

Saša Kveder: Tokrat bo drugače (založba Buča)

Tokrat bo drugače

Saša Kveder je mati, ki se že poldrugo desetletje bori z odvisnostjo svojega 33-letnega edinca. Magistrica dizajna se je odločila, da svojo in sinovo zgodbo predstavi javnosti in družinam s podobnimi problemi, z željo, da njena izkušnja pomaga še komu, ki se morda v podobnih okoliščinah počuti nemočnega in osamljenega. Zgodba bralca z materjo Sandro vodi po temačnih zakotjih in slepih ulicah življenja, ki si jih nihče od nas v resnici ne želi spoznati in kjer se smrt prodaja v majhnih odmerkih. Avtorica odstira vso bedo zasvojencev z drogami, obenem pa neskončno ljubezen matere do otroka.

Freida McFadden: Hišna pomočnica (prevod Marko Bogataj, založba Učila)

Freida McFadden je zdravnica, specializirana za poškodbe možganov, kar ji je v veliko pomoč pri pisanju uspešnih psiholoških trilerjev. Millie Calloway, mlado žensko s kriminalno preteklostjo, kot hišno pomočnico zaposli bogata Nina Winchester z navidezno duševno boleznijo. To je zadnja priložnost, da Millie začne znova. Prepričana je, da se lahko izdaja, za kogar koli hoče, a kmalu izve, da so skrivnosti Winchestrovih veliko nevarnejše od njenih. Ko spozna, da se vrata njene spalnice na podstrešju zaklepajo samo z zunanje strani, je že prepozno.

Vlado Žabot: Gral (založba Beletrina)

Gral

Priznani pisatelj Vlado Žabot, med drugim prejemnik nagrade Prešernovega sklada in kresnika, je o najnovejšem delu povedal: »Roman Gral se sicer dogaja v času po prvi svetovni vojni. A vse to dogajanje s posvetilom, prologom in epilogom vred je pravzaprav metafora o moči literature in pristnega človeškega pesništva. Naslov romana je vezan na predkrščanski in krščanski mit – na pripoved o skrivnostni posodi in magični moči v tej posodi shranjenega odrešujočega napoja. V krščanski inačici je ta napoj sama Kristusova kri. Torej pesniška ideja o zveličavni ljubezni do bližnjega. Gral je po legendi treba iskati v nepriljudni, z vodami obdani deželi.«