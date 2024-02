Z vrati za kokoši do milijonov

V nadaljevanju preberite:

Pri petindvajsetih je tako rekoč pobegnil z družinske kmetije in nekaj časa živel v avtu. Dvakrat je ostal brez vsega, ko je bankam predstavil svojo poslovno idejo, pa so se mu smejali v obraz. Danes ima 31 let, vodi uspešno podjetje in obrača milijone. Ne, to ni scenarij hollywoodskega filma, ampak življenjska zgodba Jureta Markiča iz Zgornje Jevnice, ki je prvi patentiral avtomatska električna vsem dostopna vrata – za kokoši.