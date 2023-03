Psihedelična mrzlica

V nadaljevanju preberite:

Naslednji mesec bo minilo 80 let od odkritja LSD-ja, danes pa psihedeliki doživljajo drugo pomlad. Še nikoli niso bili bližje temu, da se otresejo stigme, ki se jih drži, odkar so v 60. letih iz laboratorijev pobegnili na ulice. Po vsem svetu potekajo raziskave o zdravilnem potencialu substanc, ki spreminjajo stanje zavesti. Rezultati so tako obetavni, da lahko govorimo o pravi psihedelični mrzlici. Ta se kaže tudi v milijonskih investicijah v podjetja, ki poskušajo ujeti izmuzljivega duha psihedelikov. Toda navdušenje je lahko dvorezen meč in čas bo pokazal, ali je človeštvo tokrat pipravljeno na psihedelično revolucijo.