Urša Drofenik: Šele zdaj sem začela zares živeti

Stara je bila dvajset let, ko je iz koruznih zrn oblikovala eno prvih oblek. Več mesecev je s šivanko na nit nizala zrno za zrnom. Takrat se je še iskala, pripoveduje, danes pa točno ve, kdo je in kaj si želi od življenja. Obleka še vedno visi v njenem ateljeju v Štorah pri Celju, kot spomin na avantgardno ustvarjanje.

Polna idej se spretno izmika spomladanski utrujenosti. Iz nje kipita navdih in veselje do življenja. Kljub bolečinam, ki jih po zlomu desne roke še vedno čuti med rezanjem blaga, se vztrajna modna oblikovalka trudi in ustvarja. Človeška ribica, ki jo je upodobila na dobrodelnih copatkih CopArt Zveze prijateljev mladine Slovenije, živi še naprej in kmalu bo o njej izšel prvi del v trilogiji romanov. Urša Drofenik se je iz ženske, ki je uživala v blišču, pozornosti in razkošnih modnih stvaritvah, prelevila v rastlinojedko, ki sobiva z naravo in pije vodo iz lokalnega izvira. Na njenem jedilniku že nekaj let kraljuje zdrava prehrana. »Marsikdo ob vstopu v moje stanovanje debelo pogleda, zakaj imam tri hladilnike,« se smeje.