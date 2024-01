V življenju sem bil precej neroden

V nadaljevanju preberite:

Ko se mu v pogovoru zareče, da je na odru že 40 let, se hitro popravi, da tako daleč res še ni, dosti pa mu tudi ne manjka. Branko Šturbej, ugledno ime slovenske igralske srenje, se je ansamblu ljubljanske Drame prvič pridružil leta 1985 in na njenem odru in drugih ustvaril obsežen seznam izjemnih vlog iz klasičnega in sodobnega repertoarja. »Imel sem neizmerno srečo,« pravi prejemnik nagrade Prešernovega sklada in kar enajstih Borštnikovih nagrad za igro. Nazadnje so mu jo podelili lani za predstavo Kdo se boji Virginie Woolf, v kateri sta kot konfliktna zakonca nastopila z Natašo Barbaro Gračner, s katero sta tudi v resnici izkusila pasti zakonskega življenja. Še vedno pravi, da v vsako vlogo vstopi kot čisti začetnik, kot da nima pojma. »Težko bi živel brez teatra,« priznava redni profesor, ki študente AGRFT že več kot 20 let poučuje dramsko igro. Morda ob tem občuti celo večjo srečo kot na odru.