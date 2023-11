Je za smrt gozdnega moža kriv eden ali štirje

V nadaljevanju preberite:

Višje sodišče je razveljavilo sodbo za zločin nad Stanislavom Knafljem, ki je bil pretepen do smrti. Obtožene, brata Mihaela in Marjana Grma, Marka Belcla in Marjana Brajdiča, so izpustili iz pripora. Četverici bodo v skladu z napotki višjega sodišča sodili ponovno.

Ni dvoma, da so se trije kočevski Romi Marjan Brajdič, Mihael Grm, njegov brat Marjan in pri njuni družini živeči Marko Belcl 18. marca 2021 družili.

Prav tako ni dvoma, da so bili njihovi mobilni telefoni zaznani na bazni postaji na območju, kjer je v gozdu pri Zgornjih Duplicah v svojem bivalniku živel 77-letni gozdni mož Slavc Knafelj. Tega je naslednji dan zvezanega, brutalno pretepenega in umirajočega našel znanec. Zaradi hudih poškodb je kmalu umrl.