Zapor za poskus uboja partnerja bivše

Skoraj dve leti po napadu na Dominika M. v Poljčanah, ki naj bi se ga hotela Aljaž Verhovnik skupaj z ženo Patricijo na vsak način znebiti, je bil na ponovljenem sojenju Verhovnik obsojen na pet let zapora. Tožilstvo pa je zoper ženo že prej umaknilo obtožbo zaradi poskusa uboja.

Vse naj bi se začelo, ko je menda Verhovnikova začela trditi, da Dominik M. ni oče njenega otroka. Začela mu je preprečevati stike z otrokom, zato je sprožil postopek za ugotavljanje očetovstva in po sodni poti dokazal, da je oče.

Verhovnik naj bi mu nato 16. januarja lani pripravil zasedo pred njegovo hišo, opremljen je bil z nožem, rokavicami in koničastim orodjem. Nekaj pred pol enajsto uro zvečer je opazil žrtev, ko se je s psom vračala domov. V tistem, ko je bil moški obrnjen s hrbtom stran od njega in je božal psa, naj bi se zapodil proti njemu in ga najmanj trikrat zabodel v predel reber, ušesa in vratu. V bolnišnici so ugotovili, da je lažje ranjen.

Maja lani je na sodišču priznal napad na nekdanjega partnerja svoje žene in bil za poskus umora obsojen na sedem let zapora, a je višje sodišče sodbo razveljavilo. Med vnovičnim sojenjem je tožilstvo Verhovnika bremenilo »le« poskusa uboja in ne umora, obtožbe zoper njegovo ženo Patricijo, ki ji je očitalo pomoč pri tem dejanju, pa je umaknilo.

Na mariborskem okrožnem sodišču je tožilka Mateja Artenjak danes za Verhovnika zahtevala šest let zapora, a so mu jih torej dosodili pet. Tožilka je v zaključnih besedah poudarila, da je obtoženi v ponovljenem sojenju poskušal spremeniti zgodbo. Zatrjeval je, da oškodovanca ni želel ubiti, pač pa se z njim samo pogovoriti o sporu z nekdanjo partnerico, s katero je zdaj sam poročen.

Glede na način dejanja, ko ga je presenetil izza hrbta v temi, ga napadel najprej z nožem, nato s pilo, nato pa ga je še davil, pa je, tako tožilka, mogoče z gotovostjo sklepati, da je imel namen oškodovancu odvzeti življenje.

Toda Verhovnikov zagovornik Igor Weindorfer je ocenil, da je spremenjena obtožnica v nekaterih delih sestavljena v škodo obtoženega. Med drugim naj ne bi bil dokazan namen njegovega klienta, da bi želel odvzeti življenje, nekonkretiziran naj bi bil tudi način napada z nožem.

Dodal je, da naj bi oškodovanec v preteklosti večkrat izvajal psihično nasilje nad nekdanjo partnerico, s čimer ji je želel preprečiti, da bi ga zapustila, zato naj bi se bala zase in za otroka. Sodnega senata pa mu ni uspelo prepričati, da naj izreče še nižjo kazen ali pa alternativni način prestajanja kazni z delom v splošno korist.