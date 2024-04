Dveletno Danko zbil z avtom in truplo odvrgel na deponijo

Kriminalisti iz Bora so prijeli delavca Javnega komunalnega podjetja Vodovod Bor 50-letni S. J. iz vasi Luka in 50-letni D. D. iz vasi Zlot, ki sta ubila dveletno deklico Danko Ilić. Še zjutraj so organi pregona sumili, da se malčica nahaja na Dunaju, a se je izkazalo, da ne gre za pogrešano deklico.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na izredni seji vlade danes sporočil, da sta moška zločin priznala. »Imamo slabo novico o našem otroku, policija je aretirala dve osebi, ki sta umorili malo Danko, priznali sta ... Zdaj ju peljejo na kraj umora, da bosta pokazala, kje je truplo ... S kakšnimi pošastmi imamo opraviti!« je sporočil srbski predsednik Aleksandar Vučić in dodal, da so menda v avtomobilu našli sledi krvi. Zahvalil se je policiji in dodal, da bo več podrobnosti sporočil srbski notranji minister.

Analiza DNK je že pokazala, da je kri, ki so jo našli v avtomobilu, res Dankina.

»S. J. je osumljen, da je s službenim vozilom fiat panda v Ulici Radomira Putnika zbil peško, dveletno deklico. Zaradi trka je umrla. Skupaj s sodelavcem D. D. sta truplo deklice naložila v prtljažnik vozila, nato pa se odpeljala na divjo deponijo na Starobanjski poti pri Boru, kjer sta truplo odvrgla z desne strani ceste,« je povedal vir blizu preiskave, piše Informer.

Starša deklice so iz policijske postaje, kjer sta bila po prejemu tragične novice, odpeljali reševalci.

Dveletna Danka Ilić je na Banjskem polju izginila 26. marca okoli 13.45. Iskanje se je začelo še isti dan in se razširilo po vsej Srbiji ter tudi drugih evropskih državah.