Pred občino Gorje pripeljali kadavre ovc

Kmetje in domačini iz občine Gorje in okolice so pred prostori občine v Zgornjih Gorjah organizirali protest, povod za katerega je bil nedeljski dogodek v vasi Rečica, v katerem naj bi volk pokončal sedem ovc in jagnjet v zaščiteni ogradi na pašniku, ki je le nekaj deset metrov oddaljen od lastnikove hiše. Protestniki so pristojno ministrstvo pozvali k takojšnjemu ukrepanju proti volkovom.

Nedeljski dogodek, ki se je zgodil v vasi Rečica pri Bledu, je pokazal, da volk ne izbira več terena, in da se je približal vasem, je v izjavi za medije ob robu današnjega protesta pred poslopjem Občine Gorje dejal tamkajšnji župan Peter Torkar. To sicer zaznavajo že dlje časa, a do tako hudega pokola, kakršen je bil nedeljski, še ni prišlo, je opozoril.

Kot je pojasnil Torkar, je današnji protest, na katerem so pokazali tudi kadavre nekaterih v nedeljo preminulih ovc, opozorilne narave. Kmetje obljubljajo, da bodo naslednjič kadavre prepeljali pred parlament.

Protesta, ki so ga s pomočjo občine organizirali tamkajšnji kmetje, se je udeležilo več kot 50 ljudi.

Ministrstvo ni prejelo poziva za interventni odstrel

Na ministrstvu za naravne vire in prostor so bili o dogodku na Bledu, v katerem so bile v noči na nedeljo domnevno zaradi napada volka pokončane štiri ovce, dve pa sta pogrešani, obveščeni danes.

Strokovna služba ministrstva je po pogovoru s policijo in zavodom za gozdove ugotovila, da zaščitna ograja, znotraj katere je bila drobnica, ni poškodovana, med drobnico pa je bil pes. Zato je predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije po terenskem ogledu pašnika in poginulih živali odredil gensko analizo, ki bo pokazala, zakaj je drobnica poginila. Rezultati bodo znani v kratkem, so navedli.

Ob tem so dodali, da poziva za interventni odstrel niso prejeli.

Poudarjajo, da ukrepov posega v populacijo, ki jih izvajajo v primeru rjavega medveda, za volka ne morejo izvajati. Iz sodbe sodišča EU v zvezi s kvotnim odstrelom namreč izhaja, da je takšen poseg mogoč, vendar je pomembno pred tem preučiti stanje ohranjenosti populacije in njene biološke značilnosti. Volk je vrsta, ki živi v tropih in brani svoj teritorij, zato prenamnožitev, kot so jo dokazali s strokovno ekspertizo pri rjavem medvedu, ni mogoča, so dodali.

»V populacijo volka lahko posegamo z odvzemom iz narave z odstrelom posameznih osebkov, kadar so za to izpolnjeni pogoji trojnega testa, in sicer če ni druge zadovoljive možnosti, če ta ravnanja ne škodujejo ohranitvi ugodnega stanja populacije in če gre za enega od razlogov, navedenih v uredbi, kot sta na primer preprečitev resne škode in zagotavljanje koristi varstva živalske vrste,« so nanizali.

Ob tem so spomnili, da že zdaj izvajajo več ukrepov upravljanja z velikimi zvermi, kot je izplačevanje odškodnine za škodo, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst. Pri tem prednostno obravnavajo primere, ko škoda nastane na rejnih živali, in sicer na območjih, kjer se volk pojavi prvič in kjer je škoda resna.

Po njihovih navedbah aktivno sodelujejo tudi z Zavodom za gozdove Slovenije, ki je pooblaščenec za ocenjevanje škod tako pri izobraževanju pooblaščencev kot tudi opozarjanju na posamezne primere, kjer je dobro, da se oškodovancem nudi osebno svetovanje o načinu zaščite rejnih živali. Ministrstvo pa sofinancira tudi dodatne zaščitne ukrepe za varovanje rejnih živali.