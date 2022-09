Odstrel medvedov in volkov: Ogrožena vrsta je tudi tržno blago

V nadaljevanju preberite:

O občutljivi in hkrati žalostni temi smo se pogovarjali s predsednikom nevladne organizacije Alpe Adria Green Vojkom Bernardom, predstavniki pristojnih ministrstev in Zavoda za gozdove Slovenije ter biologom Klemnom Jerino, avtorjem ekspertize, na podlagi katere je ministrstvo za okolje in prostor dovolilo odstrel.