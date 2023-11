Zaradi onesnaženega zraka v EU leta 2021 več kot 300.000 prezgodaj umrlih

V EU bi lahko preprečili več kot 300.000 primerov prezgodnje smrti, če bi raven kakovosti zraka ustrezala priporočenim vrednostim, kaže najnovejša ocena, ki jo je danes objavila Evropska agencija za okolje (EEA). Ob tem opozarja, da onesnaženost zraka kljub izboljšanju še vedno močno presega priporočene vrednosti.

Poročilo EEA o kakovosti zraka v EU vsebuje oceno škode, ki so jo v zdravju Evropejcev leta 2021 povzročili trije ključni onesnaževalci zraka: drobni delci PM 2,5, dušikov dioksid in ozon.

Po najnovejših ocenah EEA je bilo leta 2021 v EU vsaj 253.000 prezgodnjih smrti posledica izpostavljenosti onesnaženosti z drobnimi trdnimi delci (PM 2,5) nad najvišjo dopustno koncentracijo, to je 5 mikrogramov na kubični meter, ki jo priporoča Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

Onesnaženost z dušikovim dioksidom je v 27 državah članicah EU povzročila 52.000 prezgodnjih smrti, kratkotrajna izpostavljenost ozonu pa 22.000.

Podatki za Slovenijo kažejo, da je onesnaženost z delci PM 2,5 leta 2021 povzročila 1190 prezgodnjih smrti, onesnaženost z dušikovim dioksidom 160, izpostavljenost ozonu pa 140.

»Danes objavljeni podatki nas opozarjajo, da je onesnaženost zraka še vedno največji okoljski zdravstveni problem v EU. Dobra novica je, da se kakovost našega zraka izboljšuje, vendar pa moramo raven onesnaženosti še znižati,« je ob tem dejal evropski komisar za okolje Virginijus Sinkevičius.

Poleg prezgodnjih smrti onesnaženost zraka povzroča vrsto kroničnih bolezni in s tem močno obremenjuje evropske zdravstvene sisteme, še opozarja EEA. Z ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka na raven, ki jo priporoča WHO, bi zmanjšali število ljudi, ki trpijo zaradi posledic bolezni, kot so pljučni rak, astma, bolezni srca in ožilja ter sladkorna bolezen.