Gantar verjame, da bi morali certifikati hitrih testov držati

Ozadja ponudnikov, pravi, ni poznal

»Absolutno nedostojno in neprimerno«

Piramidne sheme, kripotovalute, rop banke ...

Tomaž Gantar je pogodbo z direktorjem Majbert Pharma Klemnom Nicolettijem podpisal zadnji dan svojega ministrovanja. Solastnik podjetja je sicer od letos ob Nicolettiju še Amadej Alan Eferl. Po poročanju medijev sta znana iz piramidnih shem, v katere ljudje vlagajo kriptovalute, in shem mrežnega trženja.Nicoletti je v zadnjih letih sodeloval v kriptoprojektu Coinspace, v katerem na j bi denar izgubilo na milijone vlagateljev po vsem svetu.



Marca lani, takoj ob izbruhu prvega vala epidemije v Evropi, sta Eferl in Nicoletti v Londonu skupaj z Mariom Pejčićem, ki je leta 2019 na sodišču priznal rop banke v Cerkljah, ustanovila podjetje za dobavo zaščitne opreme MyMask. Njun poslovni partner je po poročanju medijev nekdanji član podmladka SDS Luka Lah. STA

Nekdanji minister za zdravje, ki je podpisal pogodbo s podjetjem Majbert Pharm za dobavo hitrih testov po ceni 1,982 evra z DDV za test, je za STA pojasnil, da je bila nabava hitrih testov nujna. Nadzor, ki ga je nad zanesljivostjo izbranih testov po mnogih pomislekih v strokovni in širši javnosti sprožila Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), zdaj pozdravlja.Na ministrstvu za zdravje so danes pojasnili, da so jim od pol milijona kupljenih hitrih antigenskih testov doslej dostavili 241.350. Od tega so jih 64.650 namenili za množično testiranje, 156.700 za zdravstvene domove in 20.000 testov za testiranje na državnih mejah. Nov razpis za nakup milijona hitrih testov še ni bil objavljen.Gantar je povedal, da je ministrstvo izbralo ponudnika za dobavo pol milijona hitrih antigenskih testov, ki je izpolnjeval vse zelo stroge kriterije, dokazoval je vse potrebne dokumente in certifikate ter ponudil daleč najbolj ugodno ceno. Tako ministrstvo ni imelo druge izbire, kot da pogodbo s tem podjetjem podpiše, je dodal.Opozoril je še, da je v pogodbi klavzula, ki določa, da se pogodba s ponudnikom razveljavi, če se izkaže, da testi ne bi ustrezali zahtevanim standardom kakovosti.Gantar, ki je omenjeno pogodbo podpisal ob koncu svojega ministrovanja, je tudi dejal, da z lastniško strukturo podjetja oziroma z morebitnimi strankarskimi povezavami ni bil seznanjen. Tudi sicer ni sodeloval v postopku nabave, pogodbo je podpisal po tistem, ko mu je razpisna komisija zagotovila, da so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji in da je njihova cena najugodnejša.Po njegovem mnenju je prav, da JAZMP preveri kakovost teh hitrih testov. Sam verjame, da bi morali njihovi certifikati držati.Glede objav na družbenih omrežjih lastnikov tega podjetja in njunih poslovnih partnerjev je Gantar izjavil, da je tako obnašanje in ravnanje v teh časih, pa tudi nasploh, absolutno nedostojno in neprimerno. A zakonske možnosti, da zaradi tega ne bi sklenili pogodbe, ni, je povedal. Po njegovih besedah bi pa imel bistveno večje pomisleke pred podpisom pogodbe, če bi za to vedel že takrat.Ministrstvo za zdravje je sicer podjetje Majbert Pharm izbralo po ponovljenem postopku. Najprej je javno naročilo objavilo v začetku decembra, a takrat noben od ponudnikov ni izpolnjeval zahtevanih kriterijev oziroma dovolj nizke cene, zato je postopek ponovilo.V drugem postopku je ponudbe oddalo 16 ponudnikov, štirje so izpolnjevali zahtevane tehnične specifikacije. Med njimi so se odločili za najugodnejšega, to je podjetje Majbert Pharm, ki je ponudil ceno manj kot dva evra za test vključno z DDV.