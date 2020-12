V veljavi že tretji zaporedni odlok o enomesečni razglasitvi epidemije

6.42 Od danes v veljavi nov, že tretji zaporedni odlok o enomesečni razglasitvi epidemije

Danes je stopil v veljavo nov odlok, s katerim je vlada razglasila 30-dnevno epidemijo covida-19. Kot je v obrazložitvi odloka zapisala vlada, to terjajo trenutne epidemiološke razmere, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije. Vlada je dodala še, da smo še vedno priča hitremu širjenju okužb med populacijo in da sta normalna obolevnost oziroma pojavnost močno preseženi.Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje za 16. december znašalo 1442, 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa je bila 984. Po navedbah vladnega govorca za covid-19imajo med statističnimi regijami najvišjo 14-dnevno povprečje okužb na 100.000 prebivalcev pomurska, jugovzhodna in podravska regija, najnižjo pa obalno-kraška, goriška, osrednjeslovenska in gorenjska regija.Vlada je v drugem epidemičnem valu razglasila epidemijo z 19. oktobrom, in sicer za 30 dni, nato jo je podaljšala do 17. decembra. To je torej že tretje podaljšanje v jesenskem epidemičnem valu. V spomladanskem valu je epidemija trajala 80 dni.Danes začne veljati tudi sklep vlade o podaljšanju ukrepa subvencioniranega skrajšanega delovnega časa za pol leta, do konca junija 2021. Podaljšanje je bilo predvideno že v šestem protikoronskem zakonu, ki ga je DZ sprejel 25. novembra, a je med zakonodajnim postopkom iz besedila pomotoma izpadlo. Po besedah ministra za delostanje na trgu dela in vedno večje zanimanje delodajalcev kažeta, da je ta ukrep še vedno potreben. »Ocenjujemo celo, da bo po koncu drugega vala epidemije potreben še bolj,« je dejal.