8.30 Na Kitajskem vojno stanje po prvih okužbah

7.20 Ema odloča o Moderni

7.10 V ZDA cepili že skoraj pet milijonov ljudi

Kitajska provinca Hebei je bilo v torek, po prvih potrjenih lokalno prenešenih okužbah po več kot pol leta, vstopila v »vojno stanje,« poroča Guardian. V provinci so včeraj potrdili 20 izmed 23 lokalno prenešenih okužb na Kitajskem. Preiskovalne skupine bodo sledile kontaktom okuženih in skušale na ta način preprečiti širjenje okužb. Število vseh potrjenih okužb na celinskem Kiatjskem je bilo sicer včeraj 32.Evropska agencija za zdravila (Ema) bo danes po napovedih odločila o priporočilu za izdajo dovoljenja za cepivo proti covidu-19, ki ga je razvilo ameriško podjetje Moderna. Cepivo mora za prodajo na evropskem trgu nato odobriti še evropska komisija. Če bo cepivo odobreno, bo to po cepivu ameriškega Pfizerja in nemškega Biontecha drugo cepivo proti covidu-19, ki bo dobilo dovoljenje za pogojno uporabo v Evropski uniji. Evropska komisija je z Moderno sklenila dogovor o nakupu do 160 milijonov odmerkov cepiva.Operacija cepljenja Američanov proti koronavirusu se je po praznikih nekoliko pospešila in doslej so po podatkih Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) cepili skoraj pet milijonov ljudi. Po ZDA so doslej razdelili 17 milijonov doz cepiva. Direktor oddelka za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za zdravje ZDA Anthony Fauci je v torek dejal, da zdaj na dan cepijo okrog pol milijona ljudi, kmalu pa jih bodo milijon na dan. Zaradi tega naj bi bil cilj novoizvoljenega predsednika ZDA, da v prvih stotih dneh njegovega predsedovanja cepijo sto milijonov ljudi, realen. Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa se je sicer v ZDA s koronavirusom do torka zvečer okužilo več kot 21 milijonov ljudi, zaradi covida-19 pa jih je umrlo več kot 357.000.