Nina Dremelj: Slovenci smo v tujini izjemno spoštovani

Nina Dremelj, predsednica Poslovnih angelov Slovenije in članica uprave Evropskega združenja poslovnih angelov, se desetletja trudi, da bi pomagala soustvarjati bolj stimulativno podjetniško okolje, kjer bi bili samorogi ne le izjeme, ampak pravilo. A pot do teh sanj je dolga, saj kot je dejala v Delovem podkastu Supermoč, slovensko podjetništvo ne more doživeti pravega razcveta zaradi prehudih birokratsko-zakonskih in davčnih spon.

A odnehala ne bo, saj je njena največja strast pomagati podjetnikom, da njihove ideje spremenijo v prava, uspešna podjetja. V zadnjih petih letih je investirala v skoraj 20 startup podjetij, tako slovenska kot tuja in pomagala skleniti več kot 40 dodatnih investicij. Njena karierna pot in poslovni dosežki se ne končajo pri tem, a o funkcijah nerada govori, saj je bolj kot na prestižne naslove usmerjena k rezultatom. Dobri rezultati so njena motivacija, njen navdih, njena supermoč.

Nina Dremelj se vse bolj obkroža zgolj in samo s pozitivno naravnanimi ljudmi. Zakaj? »Ker imam dovolj toksičnih odnosov in ker te družba, v kateri si, lahko povzdigne ali pa zaduši.« FOTO: Marko Feist

Slovenci nosimo hlapčevsko kapo

Kot je iz izkušenj povedala Nina Dremelj, nas tujina dojema kot izjemno široko razgledane, pametne, predane in marljive ljudi, zato je po njeni oceni škoda, da pri nas še vedno vlada prepričanje, da je uspešen le tisti, ki ima veze in poznanstva: »V Sloveniji smo v silno neugodni situaciji. Po eni strani obsojamo pretiran uspeh, saj ga v resnici ne privoščimo, ker imamo zavist v kolektivnem DNK, po drugi strani pa z enako mero obsojamo napake, neuspeh. Ne čudi me dejstvo, da ljudje obupujejo nad Slovenijo in odhajajo tja, kjer občutijo večje spoštovanje in sprejetost.«

Ne moremo se vračati v socializem

Želja za ustanovitev Sekcije za startup in scaleup podjetja se je rodila iz zavedanja, da odločevalci ne prepoznavajo priložnosti, ki jih imamo na domačih tleh in ker se zavedamo, da se moramo boriti za vsakega podjetnika, ki deluje tu. »Ustaljeni vzorci niso več funkcionalni. In žal ne bomo mogli doseči, da bi delali kot v socializmu, uživali pa dobrine kapitalizma.«

Premislite, s kom se družite

Naša sogovornica, ki je v podcastu Supermoč pripovedovala tudi o tem, zakaj slovenski podjetniki ustanavljajo družbe v tujini, kakšno škodo delamo Sloveniji, ker je mi sami ne prepoznamo kot idealno državo za center zagonskih podjetij in tveganega kapitala v EU, da sta sosednji Hrvaška in Avstrija vse boljše okolje za ustvarjanje samorogov, o pristopu k vzgoji otrok in kakšne so bile njene najljubše igre v otroštvu, je tudi priznala, da se vse bolj obkroža zgolj in samo s pozitivno naravnanimi ljudmi. Zakaj? »Ker imam dovolj toksičnih odnosov in ker te družba, v kateri si, lahko povzdigne ali pa zaduši.«