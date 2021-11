Nova licenca in lažji izpit iz slovenščine

V državni zbor bo v obravnavo po nujnem postopku podan predlog zakona, s katerim vlada rešuje pomanjkanje zdravnikov in posledično oteženo dostopnost prebivalstva do primarnega zdravstva. Ko bo zakon sprejet, bodo tuji zdravniki lažje dobili potrdilo o znanju slovenščine in postali hitreje zaposljivi, strokovni izpiti bodo potekali na zbornici, uvedena pa bo tudi nova licenca.

V ZD Ljubljana se tako kot na ravni celotne države spopadajo z velikim pomanjkanjem specialistov družinske medicine. Objavljenih imajo 16 razpisov za zdravnike družinske medicine. Pomanjkanje nadomeščajo tako, da zaposlijo vse, ki imajo pogoje, da lahko izvajajo zdravstvene storitve in so na trgu dela, zdravnike vabijo tudi iz tujine. Tako poteka zaposlovanje desetih zdravnikov iz tretjih držav, vendar so ti postopki dolgotrajni in v velikem deležu neodvisni od njih, pravijo. Dodatno jim zaposljivost otežujejo epidemija covida-19 in neživljenjske zahteve po visokem znanju slovenščine.

A to se utegne spremeniti s sprejetjem predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi. Zaradi poenostavitve postopkov zaposlitve zdravnikov iz tujine novela zakona namreč predlaga, da se znanje slovenskega jezika potrjuje tudi z dokazilom zdravniške zbornice, kjer bo zdravnik izpit opravljal pred veččlansko komisijo zdravnikov in profesorja slovenskega jezika. Izpit iz slovenskega jezika bo potekal na ravni znanja jezika C1, a bo primarno upošteval vsebine strokovne terminologije zdravnika. To pomeni, da zdravniki ne bodo več pisali splošnih esejev o poljudnih temah, ampak bodo morali izkazati znanje strokovnih terminov, kar bo precej lažje.

Novost bo tudi to, da bo zdravnik lahko že po opravljenem strokovnem izpitu, in sicer zato da bi lahko bil takoj vključen v opravljanje zdravniške službe, dobil tako imenovano osnovno licenco.

Poleg licence še certifikati

Zakon prinaša tudi podeljevanje in načrtovano spremljanje posebnih strokovnih znanj zdravnikov. Na podlagi tega inštituta bo zdravnik lahko samostojno opravljal zdravniško službo na svojem strokovnem področju, za katero je pridobil licenco, z dodatnimi usposabljanji in izobraževanjem pa bo imel tudi možnost, da pridobi certifikat o osvojenih posebnih znanjih na določenih drugih področjih. »Specialist družinske medicine bo opravil dodatna usposabljanja iz paliative in gerontologije ter tako pridobil kompetence za delovanje na teh področjih. Po opravljenem usposabljanju mu bo certifikat podelila zdravniška zbornica,« je novost včeraj predstavil minister za zdravje Janez Poklukar.

Veljavnost omenjenega certifikata bo vezana na veljavnost licence zdravnika. Tako bi zdravnik z morebitno izgubo licence izgubil tudi pravico samostojno opravljati zdravniško službo na področju, za katero so mu bila priznana posebna znanja. Predlog določa, da bo vsebine posebnih znanj določalo Slovensko zdravniško društvo v sodelovanju z medicinsko fakulteto, sprejme pa jih zbornica v soglasju z ministrom. V vsebinah posebnih znanj bodo opredeljeni tudi vstopni pogoji za pridobitev posebnih znanj na določenih področju. Tako bo pri določanju posebnih znanj zagotovljeno vsebinsko sodelovanje s Slovenskim zdravniškim društvom na enak način kot pri določanju vsebin zdravniških licenc.

Po opravljenem strokovnem izpitu bo zdravnik sekundarij, ki še ni pridobil specializacije, prve tri mesece izbirnega dela sekundariata opravil na področju družinske oziroma urgentne medicine. »S tem bodo vsi bodoči zdravniki dobili vpogled v delo družinske medicine in primarnega zdravstvenega varstva ter se lažje odločali za delo na tem področju,« je sklenil minister.

Zdenka Čebašek Travnik, nekdanja predsednica zdravniške zbornice, je izrazila zadovoljstvo, ker so predloge, ki so jih pripravili že v njenem mandatu, zdaj uspešno privedli do zakonskega predloga. Upa, da jih bodo kmalu sprejeli tudi v državnem zboru.