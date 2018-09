O minljivosti in veselju

V četrtek ob 20. uri bo v prostorih novomeškega Rdečega križa, v Ulici Slavka Gruma, hospickafe, neformalen družabni pogovor z naslovom Vera v radost. Območno združenje humanitarne organizacije in društvo Hospic, ki želi detabuizirati umiranje in smrt, sta povabila v goste patra Karla Gržana, avtorja več knjig, ki govorijo o tegobah sodobnega človeka, med katerimi je tudi zbirka smešnih zgodb Jaz, Čarli Čeplin.



Sodelovala bosta še Janez Kramar, pri društvu Hospic predsednik območnega odbora za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino, ter Maja Žagar, strokovna delavka na tem odboru. Pogovor, katerega tema bo minljivost oziroma pomen veselja, radosti in smeha v zahtevnih življenjskih obdobjih, bo usmerjala predsednica društva Hospic Renata Jakob Roban.