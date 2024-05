Začetnica po avtocesti z več kot 200 kilometri na uro

Policisti so v nedeljo zjutraj med izvajanjem meritev hitrosti s stacionarnim merilnikom na območju celjske policijske uprave izmerili hitrost voznici začetnici iz okolice Maribora, ki je na odseku, kjer je hitrost vožnje omejena na 130 kilometrov na uro, peljala s hitrostjo 204 kilometre na uro.

Voznica je nadaljevala z močno prekoračeno hitrostjo vožnje še do Slovenske Bistrice, kjer je stacionarni merilnik pokazal, da je vozila 203 kilometre na uro.

Ustavili so jo mariborski policisti, ki so ji začasno odvzeli vozniško dovoljenje ter zoper njo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.