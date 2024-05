Znane nominiranke za kritiško sito

Društvo slovenskih literarnih kritikov je objavilo pet nominirank za nagrado kritiško sito. V izboru so Nina Dragičević s pesniško zbirko Ampak, kdo?, Jedrt Maležič z zbirko kratkih zgodb Dvoliki, Anja Mugerli z romanom Pričakovanja, Ana Pepelnik s pesniško zbirko to se ne pove in Pia Prezelj z romanom Težka voda.

Dragičevićeva je delo izdala pri založbi Škuc, Prezljeva in Maležičeva pri Gogi, Mugerlijeva pri Cankarjevi založbi, Pepelnikova pa pri založbi LUD Literatura. Zmagovalno delo bodo razglasili na Slovenskih dnevih knjige v četrtek, 6. junija, so sporočili iz društva.

Kritiško sito je literarna nagrada, ki jo za najboljše izvirno slovensko leposlovno delo v preteklem letu podeljujejo člani in članice Društva slovenskih literarnih kritikov. Pri izbiri nagrajenca sodeluje kar najširši kritiški forum z vsemi člani društva. Glasovanje poteka v dveh krogih, zmaga pa knjižno delo, ki je prejelo največ glasov kritiške žirije.

Lani je nagrado prejela Ajda Bračič za zbirko kratke proze Leteči ljudje.