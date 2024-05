Hrvaški Mplus 51-odstotni lastnik skupine Panvita

Hrvaška storitvena družba Mplus je postala 51-odstotna lastnica skupine Panvita. Z dokapitalizacijo bo podprla strategijo Panvite in razširila svoje poslovanje v agroživilsko industrijo. »Skupini se povezujeta z namenom pozicioniranja nove skupine kot vodilne v živilski industriji v jugovzhodni Evropi,« so sporočili iz Panvite.

Vrednost naložbe v skupino Panvita znaša 50 milijonov evrov in bo po pridobitvi vseh potrebnih soglasij omogočala rast in širitev z nadaljnjimi prevzemi. »Sedež in vodstvo ostajata v Rakičanu,« so zatrdili v slovenski agroživilski družbi in napovedali, da bo strateško partnerstvo skupino »kapitalsko znatno okrepilo, omogočilo intenzivnejši razvoj in razširilo načrtovan investicijski cikel«.

»Središče našega razvoja in poslovanja ter novoustanovljena skupina, postavljena na temeljih Panvite, ostajata v Sloveniji, a bodo regijska partnerstva ključnega pomena za povečanje učinkovitosti in hitrosti uresničevanja naše strategije. V skupini Mplus smo prepoznali najboljšega strateškega partnerja za razvoj in pozicioniranje Panvite in nove skupine kot vodilne živilske družbe v regiji,« je dejal predsednik uprave skupine Panvita Peter Polanič.

Skupina Panvita je eden največjih igralcev na slovenskem kmetijskem in živilskem trgu. Deluje v primarnem kmetijstvu, živilskem sektorju in proizvodnji trajnostne energije. V Sloveniji zaposluje več kot 700 ljudi in obdeluje več kot 3500 hektarjev kmetijskih zemljišč. Skupina Panvita je v letu 2022 dosegla dobrih 117 milijonov evrov prihodkov in več kot 10,3 milijona evrov bruto dobička iz poslovanja.

Storitvena družba Mplus, ki deluje v panogah kontaktnih centrov, informacijske tehnologije in služb za zaposlovanje, s tem vstopa v agroživilsko industrijo. Skupina je na slovenskem trgu navzoča od leta 2017, ko je prevzela podjetji Linea Directa in CDE Nova Tehnologija. Nato je sklenila partnerstvo s podjetjem Manpower Slovenija, kupila podjetje Konverzija, je solastnica IEDC - Poslovne šole Bled. »Skupina Mplus ima Slovenijo za domači trg, saj je to država v regiji, kjer je realizirala največ investicij,« so zapisali.

Po zaključku naložbe v Panvito in odobritvi regulatorja bo predvidoma konsolidirana skupina Mplus ustvarila 500 milijonov evrov prihodkov. Polanič in izvršni direktor skupine Panvita Toni Balažič bosta po navedbah partnerjev ostala v vodstveni ekipi nove skupine, ki se ji bosta pridružila dva vodilna iz Mplusa, je napovedal predsednik uprave skupine Mplus Darko Horvat.

Večinsko lastništvo Panvite, ki poleg matične družbe Panvita sestavljajo še družbe s področja kmetijstva in trgovine, mesa in mesnih izdelkov ter energetike, je bilo konsolidirano okoli družbe Regal - Trgovina in podjetij Imo-Real in Imo-Rent oz. družine Polanič. Skupina Panvita je predlani praznovala 100 let delovanja.