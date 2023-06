Podkast, medij 21. stoletja

Podkasti niso več nekaj nišnega in namenjenega zgolj mlajšemu občinstvu, ampak so čedalje pomembnejši medijski format za distribucijo informacij, analiz, zgodb in zabave. Njihova prednost je predvsem v tem, da posamezniku omogočajo individualiziran izbor vsebine, dostopen prek pametnega telefona kadarkoli in kjerkoli.

Kot pravi Luka Maček, tehnični urednik podkastov, je »glavna dodana vrednost podkastov v tem, da omogočajo konzumiranje vsebine, ki se lahko zgodi spontano in sočasno ob različnih dnevnih aktivnostih: med sprehodom, vožnjo v službo ali opravljanjem opravil doma.« Poleg tega, da ponujajo res pester izbor vsebin, od političnih, gospodarskih, zgodovinskih do kriminalnih, se nekateri dotikajo tudi zabavnejših in lahkotnejših tem, od intervjujev z znanimi osebnostmi do življenjskih nazorov.

Kot pravi Klemen Selakovič, avtor najpogosteje predvajanega slovenskega podkasta Aidea, je podkast drugačen od novinarskega pogovora, »saj ima voditelj več prostora, da izrazi sebe in svoje poglede. Se pa morajo ljudje tega formata in takšnega poseganja voditelja v pogovor ­navaditi.«

Politično, brez osiromašenja

Kot je dejala Suzana Kos, ki z novinarsko kolegico Barbaro Eržen pripravlja podkast Moč politike, ki bo na sporedu vsako nedeljo na delo.si in v avdioknjižnicah, »je prostor v tiskanem časopisu omejen, zato je podkast možnost za hitro oziroma podrobnejšo osvetlitev aktualne teme, hkrati daje gostu v studiu možnost, da pove več in se izogne novinarskemu selekcioniranju oziroma krajšanju izjav. Forma podkasta omogoča tudi pogovor, ki ga službe za odnose z javnostmi ne morejo avtorizirati in torej ne osiromašiti, obenem je lahko priložnost, da sogovornik pove kaj med vrsticami, česar pisana beseda v novinarskem članku ne omogoča.«

Podkasti so trenutno najhitreje rastoč medij za spremljanje vsebin, kažejo različne raziskave. Guardian je ugotovil, da 41 odstotkov vprašanih posluša več podkastov kot leto prej, več družbenih medijev, youtuba, televizije in radia kot leto prej pa spremlja od 26 do 38 ­odstotkov vprašanih.

Podkasti so imeli leta 2021 v Evropi 76,6 milijona poslušalcev na mesec, kar je bilo 13,5-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2020, letos naj bi na stari celini imeli že 90 milijonov poslušalcev na mesec. V prihodnjih letih naj bi se rast občinstva podkastov povečevala za 5 odstotkov na leto. Lani jih je v Evropi poslušalo skoraj 30 odstotkov uporabnikov interneta najmanj enkrat na mesec, v ZDA pa že več kot 40 odstotkov.

V zvočnih knjižnicah je na voljo na milijone podkastov. Veliko pozornosti in množično občinstvo je nazadnje dosegel podkast Michelle Obama The Light Podcast, v katerem je nekdanja prva dama gostila znance in prijatelje, kot so Ellen DeGeneres, Tyler Perry, Conan O'Brien, Oprah Winfrey in drugi.

Moč politike s Suzano Kos in Barbaro Eržen vsako nedeljo na delo.si. FOTO: Marko Feist

Štirje podkasti medijske hiše Delo

Medijska hiša Delo bo jutri začela serijo podkastov v zvočni in video obliki. Z raznolikim izborom vsebin bo na ta način še obogatila nabor vsebin in distribucijskih kanalov za prenos znanja, informacij, zgodb in zabave. Vsem dobro znan in med občinstvom odlično sprejet dialoški podkast z več kot 5000 naročniki Od srede do srede z Alijem Žerdinom in Janezom Markešem bo od zdaj v prenovljeni podobi na voljo tudi v avdioknjižnicah.

Na spletni strani delo.si ter v avdioknjižnicah bo vsako nedeljo na sporedu Moč politike, ki ga bosta pripravljali novinarki aktualne redakcije Dela Suzana Kos in Barbara Eržen. Aleš Musar, podjetnik in soprog prve slovenske predsednice, je v ekskluzivnem pogovoru za Delov prvi podkast o politiki razkril, kako se je njuno življenje spremenilo, še preden je Nataša Pirc Musar uradno prevzela predsedniško funkcijo. V zelo osebnem pogovoru je spregovoril tudi o tem, kaj se je zgodilo z maseratijem, ki so mu ga očitali, zakaj se je odločil, da bo za sodelovanje pri protokolarnih in drugih obveznostih v vlogi predsedničinega soproga prejemal nadomestilo za kritje stroškov, pa tudi, kaj meni o Tini Gaber, partnerki predsednika vlade.

Od srede do srede z Alijem Žerdinom in Janezom Markešem vsako sredo na delo.si. FOTO: Marko Feist

Ob četrtkih bo na sporedu podkast Supermoč, ki ga bo vodila Petra Kovič. V njem bo gostila vidne Slovence, ki jih zaradi njihovih uspehov cenimo doma in v tujini. Njen prvi gost Marko Bitenc, znani torakalni kirurg ter ustanovitelj in lastnik Kirurgije Bitenc in Zdravstvenega zavoda Zdravje, je v podkastu govoril o sobivanju zasebnega in javnega zdravstvenega sistema v starajoči se družbi, o vplivu čustev na resne bolezni, pa tudi o ugašanju primarne družinske celice, ki da otroke preveč prepušča vzgoji v šolah in ­športnih klubih.

Ob torkih bo na sestrski spletni strani slovenskenovice.si na sporedu Šokkast, ki ga bo vodila Petra Kalan. Zabavna serija, v kateri bo goste iz sveta slavnih soočila z najbolj branimi vsebinami o njih ter jih prosila za komentar, ali zapisano drži, obljublja obilo smeha in osebne izkušnje, saj bodo gostje v studio prinesli tudi tri svoje predmete. Njen prvi gost bo Miha Hercog, nekdanji mož Saše Lendero, ki je razkril ozadje trenutno najodmevnejše ločitve.

Za jesen medijska hiša Delo pripravlja z dodanimi vsebinami še bogatejšo shemo vsebin na ­podkastih.