Stroka proti eksperimentiranju z ljubljanskimi otroki

Potem ko je ljubljanski mestni svet sprejel sklep o nameri reorganizacije ljubljanskih javnih vrtcev, s katerim bi vseh 23 javnih vrtcev dali pod streho enega velikega zavoda, so na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pripravili okroglo mizo, na kateri so svoje poglede prvič soočili tako predstavniki Mestne občine Ljubljana, ravnateljice vrtcev in strokovnjakov, ki se ukvarjajo s predšolsko vzgojo. Mestoma je bila razprava ne le burna, ampak celo žaljiva. Stroka je enotna, da združevanje, centralizacija vrtcev ni dobra poteza, Evropa gre prav v nasprotno smer.

Strokovnjaki so želeli slišati, kakšen je bil cilj in namen združevanja javnih vrtcev, ki delujejo odlično. Zakaj bi spreminjali sistem, ki dela dobro. Vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje pri Mestni občini Ljubljana Marija Fabčič je dejala, da so želeli ravnatelje razbremeniti birokracije, opozorila je, da trenutni sistem tudi ne dopušča zaposlitev pravnikov, ekonomistov … »Dajmo narediti center, ki bo omogočil, da se skupina specialistov ukvarja s tistim, kar znajo, ravnatelji pa so razbremenjeni upravno, pravnega dela,« je dejala Fabčičeva. Dodala je, da to še ni združevanje: »Z ministrstvom si želimo nadgraditi naš predlog, vgraditi tudi dovolj varovalk.«

Ravnateljica Vrtca Galjevica Barbara Novinec, ki je že predvidena za v. d. direktorice novega centra, pod katerim bi delovalo 23 poslovnih enot vrtcev, je dejala, da so želeli varen koncept: »Vse to gre k večji kakovosti in avtonomiji posameznih vrtcev.«

Državna sekretarka na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič je dejala, da bi bil to zagotovo največji zavod v državi, 23 vrtcev ima namreč danes 771 oddelkov, več kot 12.000 otrok. Rado Kostrevc z ministrstva pa je dodal, da organizacijska oblika, kot so si jo zamislili na ljubljanski občini, ni v skladu z veljavno zakonodajo.