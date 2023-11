Vprašljiva povezanost v vrtcu z 2600 zaposlenimi

Ljubljanski mestni svetniki bodo sredi decembra sprejemali sklep o nameri reorganizacije javnih vrtcev. Kot je navedeno v gradivu, nameravajo pod okriljem enega zavoda združiti 23 ljubljanskih javnih vrtcev. Skupnost vrtcev Slovenije opozarja, da bo to vplivalo na strokovnost, glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj pa dodaja, da bo veliko zdaj samostojnih vrtcev ostalo brez svojega predstavnika v svetu zavoda, ki bo imel, tako kot imajo vsi zavodi, enajst članov.

Po predlogu, objavljenem v gradivu za sejo, bi se ljubljanski vrtci v en javni zavod združili 1. januarja 2025. V tem šolskem letu je v teh vrtcih 12.918 otrok, ki so v 769 oddelkih na 110 lokacijah, v njih pa je 2621 zaposlenih. V gradivu so zapisali, da je namen združevanja vrtcev »posodobitev in poenotenje dela ter modernizacija izvedbe administrativnih procesov za strateške, poslovne dejavnosti in dejavnosti skupnega pomena«. Pišejo tudi, da bo novi center »z močnim strokovnim in organizacijskim znanjem podpiral izboljšave v delovanju ter razvoju predšolske vzgoje in izobraževanja«.

Ko so pripravljali predlog, so se zgledovali po centrih srednjih šol, novi zavod bi se imenoval Center predšolske vzgoje in izobraževanja MOL oziroma Center PRVI Ljubljana. V prostore, ki bodo zagotovljeni v sklopu novogradnje Vrtca Galjevica, bodo po predlogu selili večino administrativnega kadra, nihče pa ne bo ostal brez zaposlitve. Center bo vodil direktor, za prvo v. d. direktorice je že predvidena ravnateljica Vrtca Galjevica Barbara Novinec. Dosedanji vrtci bi postali organizacijske enote tega velikega zavoda, vodili bi jih ravnatelji.

Strokovno?

V predlogu pišejo, da se bo ravnatelj lahko bolj posvetil pedagoškemu vodenju. Kaže, da povsem prostih rok ne bo imel. Zavod bo namreč imel tudi sektor za koordinacijo skupnih strokovnih nalog, v katerem bo še šest enot, tudi enota svetovalne službe za zgodnjo obravnavo otrok in vpis, in akademija za strokovno izobraževanje, spremljanje kakovosti ter koordinacijo obogatitvenih nadstandardnih dejavnosti in programov.

Skupnost vrtcev Slovenije (SVS) je bila do predloga združevanja ljubljanskih vrtcev kritična že spomladi, svojega mnenja pa niso spremenili. Predsednica Silvija Komočar je zapisala, da v upravnem odboru SVS menijo, da ljubljanska namera pomeni »bistven korak nazaj za kakovost predšolske stroke v celotni Sloveniji, saj so o podobni reorganizaciji začeli glasno razmišljati tudi že v nekaterih drugih mestnih občinah«.

Dodala je, da jih skrbi, da bo tako velika, centralistična organizacija manj odzivna na potrebe vseh vpletenih: »Načrtovan je popolnoma centralistično voden zavod, z enim svetom zavoda (ki bo prevzel imenovanja za vsa vodilna delovna mesta), eno kadrovsko službo za vseh 23 organizacijskih enot in enoto, ki bo usmerjala izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih strokovnih delavcev.«

Spremembe

Branimir Štrukelj posebej poudarja, da bo s tako organizacijo in enim samim svetom zavoda participacija, vpliv zaposlenih na delo zmanjšan in zelo otežen: »Celotni vrtci ne bodo imeli niti enega predstavnika v svetu zavoda. Enako velja za starše. To pomeni, da bodo odločali ljudje, ki sploh ne bodo imeli neposredne izkušnje iz posameznega vrtca.« V sindikatu še zbirajo pripombe zaposlenih, ki jih skrbi, da jih bodo lahko premeščali med vrtci po Ljubljani. Štrukelj je poudaril, da se mora oglasiti stroka: »Ravnateljice opozarjajo na mikroposebnosti posameznega vrtca. Strokovno delovanje bo prestavljeno v neki center in bojim se, da se bodo specifike posameznih vrtcev izgubile. Stroka mora povedati, kakšne so razlike pri delu v zavodu z 2600 ali s sto zaposlenimi.«

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so odgovorili enako kot poleti, in sicer da morajo občine »eno leto pred nameravano statusno spremembo vrtca o tem obvestiti ministrstvo, pri čemer morajo navesti tudi razloge za spremembo statusa vrtca in program ukrepov«. Odgovarjajo, da jim do zdaj tega občina še ni poslala.