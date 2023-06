Ministrstvo: Zakonodaja združevanja vrtcev ne omogoča

Podrobnosti združitve vseh 23 ljubljanskih javnih vrtcev, ki imajo skupno več kot 770 oddelkov z več kot 13.000 otroki, še vedno niso znane. Iz ljubljanske občine so odgovorili le, da lahko spremembe pričakujemo 1. januarja 2025.

Zakaj razmišljajo o združevanju vrtcev, na Mestni občini Ljubljana niso odgovorili, so pa zapisali, da bodo do predvidenega datuma reorganizacije pripravili »analize in podlage tako glede organizacije kot vodenja in ocene finančnih posledic«.

Zamisel o združevanju vrtcev ni nova in ni rezervirana za Ljubljano. Na to so v Skupnosti vrtcev Slovenije že marca opozorili ministrstvo za vzgojo in izobraževanje: »Ustanovitelji so se skozi zadnji desetletji v različnih slovenskih občinah odločali za poskuse združevanja vrtcev zgolj iz ekonomskega razloga, kar pa je nedopustno, saj optimizacije gospodarskega podjetja ni mogoče preprosto preslikati na področje vrtcev.«

V skupnosti vrtcev menijo še, da »delovanje vrtca v tako velikem obsegu ne more prinesti izboljšanja učinkovitosti in kakovosti vzgoje in izobraževanja«. Ministrstvo so pozvali, da jih upoštevajo: »Menimo, da je pri združitvah vrtcev nujen strokovni konsenz glede na posledice za kakovost vzgoje in izobraževanja, ki bi jih takšna optimizacija lahko povzročila ne samo v ljubljanskih vrtcih, ampak tudi v celotnem slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru.«

Ministrstvo še ni obveščeno

Na ministrstvu še niso prejeli nobenega obvestila o načrtovanih statusnih spremembah ljubljanskih vrtcev: »Občine morajo eno leto pred nameravano statusno spremembo vrtca o tem obvestiti ministrstvo, pri čemer morajo navesti tudi razloge za spremembo statusa vrtca in program ukrepov, povezanih z načrtovano spremembo. Poudarjamo pa, da veljavna zakonodaja ne podpira in ne omogoča združevanja vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za delovanje v statusu samostojnih javnih zavodov in delujejo kot samostojni javni zavodi, v en sam zavod.«

Medtem ko napovedana združitev vznemirja predvsem strokovne delavce, pa starše v teh dneh vznemirja oblikovanje oddelkov za prihodnje šolsko leto. Ljubljanska občina je vrtcem dala enako usmeritev, kot jo dobijo številni vrtci po državi, da naj organizirajo čim več homogenih oddelkov. Vanje lahko vključijo otroke, med katerimi je največ leto dni razlike. Kot pojasnjujejo na ljubljanski občini, je usmeritev za čim bolj racionalno in optimalno organizacijo zapisana že v predšolski zakonodaji, zato so homogeni oddelki logična posledica: »Tako lahko vrtci sprejmejo več otrok in zmanjšajo čakalne vrste, posledica pa je tudi nižja cena za starše, saj se podlage za izračun cene oblikujejo glede na homogene oddelke.« Dodali so še, da so vrtci dobili tudi navodilo, »da se združevanje in preoblikovanje skupin, kjer je to potrebno, izvaja v okviru posamezne enote (lokacije) vrtca in ne na ravni celotnega vrtca, kar bi tudi bilo zakonsko dopustno«.