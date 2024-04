Jedrsko besedno obstreljevanje med Varšavo in Moskvo

V nadaljevanju preberite:

V Moskvi so imele velik odziv besede poljskega predsednika Andrzeja Dude, da je njegova država pripravljena na svojem ozemlju »gostiti« ameriško jedrsko orožje. V Kremlju so izjavili, da »bo ruska vojska naredila vse, kar je potrebno za zagotavljanje varnosti«, na ruskem zunanjem ministrstvu pa so poudarili, da »bodo tovrstni objekti nemudoma dopolnili spisek legitimnih ciljev, ki bodo uničeni v primeru neposrednega vojaškega spopada z Natom«.