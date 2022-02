Začetek pogajanj ni zaustavil obstreljevanja

V nadaljevanju preberite:

Zaradi ruskega napada na zahodno sosedo je po ocenah Združenih narodov iz Ukrajine pobegnilo že več kot pol milijona ljudi. Boji za večja mesta se nadaljujejo, danes je končno prišlo tudi do prvih pogovorov med ruskimi in ukrajinskimi pogajalci. Podrobnosti peturnih pogovorov ob beloruski meji z Ukrajino niso znane, po besedah sodelujočih pa so bila uspešna že zato, ker so se na njih dogovorili, da bodo pogajanja v prihodnjih dneh nadaljevali