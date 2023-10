Ilka Štuhec odhaja. In ne sama

Kar 5 tednov se je pripravljala v Argentini, nato pa je odšla še v Čile in se nad tamkajšnjimi razmerami preprosto navdušila. Tri tedne je namreč trenirala v Corralcu.

Pred odhodom na trening v Švico, kjer se bo zanjo 18. novembra sezona začela s prvo tekmo v hitrih disciplinah, nam jo je uspelo ujeti in z njo prijetno poklepetati. V Švico odhaja z dodatno okrepitvijo – uro Huawei Watch GT 4.

Ilka, ravno si se vrnila iz Južne Amerike, kjer si se kar dva meseca pripravljala na novo smučarsko sezono. Kakšni so vtisi, na kateri ravni je tvoja pripravljenost in kaj od prihajajoče sezone pričakuješ, kakšni so cilji?

Res je, preživeli smo dva meseca v Južni Ameriki, najprej v Argentini in potem zadnji del v Čilu. Še nikoli prej nismo bili odsotni tako dolgo v enem kosu. To ima svoje prednosti, ob tem tudi izzive, ki jih prinese takšna odsotnost. Predvsem z zadnjim delom priprav v Čilu, v Corralcu, sem zelo zadovoljna. Navdušile so me razmere, saj smo bili prvič tam in pred tem tega območja nisem poznala. Lahko smo trenirali pravzaprav vse, temu primerno pa se počasi dviguje tudi moja pripravljenost.

Mnogi res ne vemo – nam lahko zaupaš, kako je videti tvoja dnevna rutina med tekmovalno sezono?

Zgodnje vstajanje in zgodnji odhodi spat. To je opis na kratko. (Nasmeh) Trening ali tekma je vedno na sporedu dopoldne, včasih celo v poznem jutru, zato je treba vstati v zgodnjih jutranjih urah. Sledi ogrevanje v hotelu, zajtrk, odhod na hrib, kjer je ogled proge, nato nekaj ogrevalnih zavojev in potem čakanje na start tekme. Po tekmi sledijo medijske obveznosti, ki se lahko tudi zavlečejo, sledi kosilo in počitek. V popoldanskem času terapija in kondicijski trening. In že je tu čas za večerjo in spanje.

FOTO: Huawei

Huawei Watch GT 4 uporabljaš tudi med treningi. Katere funkcije ure ti najbolj pomagajo pri vadbi?

Ko sem dobila uro, sem si najprej rekla, da jo je skoraj škoda uporabljati za trening. Res je lahko pravi modni dodatek. Sicer med treningom merim utrip, čas, spremljam kisik v krvi – no, bom kar odkrita: spremljam vse. (Smeh) Pravzaprav niti ne vem, kako mi je do zdaj uspelo brez nje. Ta ura je res odlična sopotnica na moji poti.

Vrhunski šport je lahko zelo zahteven tudi psihično, saj dobri rezultati zahtevajo celega človeka, prav tako pa je tudi izjemno tekmovalno naravnan. Kako se spopadaš s pritiski in pričakovanji v športu?

Zagotovo si največji pritisk naložim sama. To je po eni strani dobro, saj s tem manj čutiš zunanji pritisk. Po drugi strani pa je treba paziti, saj je lahko tudi pogubno. Mislim, da sem med kariero izkusila obe plati. Zato si je treba postaviti realna pričakovanja in cilje. To ne pomeni, da cilji niso visoki in ambiciozni. Navsezadnje je pomembno, da kot športnica dam vse od sebe. Kakšen rezultat to pomeni, pokaže čas. In sama si potem nimam česa očitati. Pričakovanja javnosti bodo vedno visoka. Sploh Slovenci se tako zelo povežemo s športom, ga dobesedno živimo in posledično imamo velike apetite. Tudi rezultati v najrazličnejših panogah nas razvajajo in res je – zmag se je najlažje navaditi. (Smeh)

Vremenske razmere na smučišču se lahko z veliko naglico spremenijo. Kako se spopadaš z vremenskimi »presenečenji«?

Tu pomagajo izkušnje. Sčasoma enostavno sprejmeš, da proti vremenu ne moreš nič. Sploh pri nas, ki tekmujemo v naravi, je vreme včasih tudi ključen dejavnik, ki lahko pravzaprav tudi odloči tekmo. Vremena spremeniti ne moremo, tako da ne preostane drugega, kot da ga sprejmemo in z njim sodelujemo. (Nasmeh) Je pa tako, da imaš včasih več sreče, včasih manj.

FOTO: Huawei

Kako pomemben se ti zdi zadosten in kakovosten spanec pri tvoji športni karieri? Meniš, da vpliva na rezultate na smučišču? Ali uporabljaš svojo pametno uro Huawei Watch GT 4 za sledenje svojega spanca in dihanja med spanjem?

Spanec in počitek sta ključna pri vsakem športniku. To je ključ za dobro regeneracijo. Pri tem si lahko pomagamo tudi z uro, predvsem nova ura Watch GT 4 ponuja vse te opcije. Odkar imam uro, si beležim tako spanec kot dihanje med njim. Zanimivi rezultati, na podlagi katerih lahko kakšno od svojih rutin malce spremenim – seveda za boljše rezultate in spanec.

Kam se najraje odpraviš med svojim prostim časom? Kateri so tisti kraji in dejavnosti, ki te najbolj osrečujejo in ti vedno znova napolnijo baterije?

Iskreno? Še najraje sem doma. (Nasmeh) Sama res veliko potujem, konstantno sem zdoma. In ko pridem domov, me vedno čaka kopica obveznosti, zato uživam v vsakem trenutku, ki ga lahko preživim v miru. Pa naj bo to sprehod s psom, druženje s prijatelji, družinsko kosilo ali kar koli drugega. Morda se sliši čudno, ampak pozimi grem med prostim časom rada tudi smučat. (Smeh)

Kot ženska se pri športu srečuješ z nekoliko drugačnimi izzivi od svojih moških kolegov. Si pozorna in se posebej pripraviš na prihod »tistih dni« v mesecu? Ti je informacija, da s Huawei GT4 lahko slediš svojemu ciklu, pomembna?

Vsaka ženska se s »tistimi dnevi« spopada drugače. Mislim, da moramo v osnovi pri tem poslušati telo, ki nam sporoča marsikaj. Tu smo drugačne od moških, ampak v športnem smislu in okviru tekmovanj je treba iti čez to in se pripraviti ne glede na to, v katerih dnevih v mesecu smo. Novost pri uri Watch GT 4 je zagotovo priročna, saj z njo lažje tudi spremljaš svoj cikel in lahko pričakuješ ter se na »tiste dni« ustrezno pripraviš.

Kakšne so tvoje prehranjevalne navade med treningi in tekmami? Rada kdaj tudi kaj sama skuhaš? Katera je tvoja specialiteta?

Nimam posebnih diet, jem tako rekoč vse, poskusim tudi kakšno lokalno specialiteto. Ko imam priložnost, z veseljem tudi sama kaj skuham. Imam nekaj specialitet, ampak te naj ostanejo za zdaj skrivnost.

Kako se dolga avtonomija baterije Huawei Watch GT 4 prilega tvojemu dinamičnemu urniku?

Skoraj pozabim, da moram uro polniti. To je vsaj zame zelo pomembno, saj ne želim vedno skrbeti, ali bo ura delovala, bo dovolj napolnjena in tako naprej. Odlično se izkaže tudi v hladnih razmerah, kar je v mojem »fohu« izredno pomembno.

Če bi naredili raziskavo in tvoje bližnje vprašali po treh besedah, ki te najbolje opišejo, katere, misliš, da bi izbrali?

Trmasta in nepopustljiva. Upam, da bi se našlo morda še kaj takšnega, kar ni nujno povezano s smučanjem. (Smeh) Morda bi rekli tudi preprosto »Ilka«.

FOTO: Huawei

Uro Huawei Watch GT 4 uporabljaš šele kratek čas, pa vendar imaš zagotovo že izbrane svoje najljubše funkcije?

Za zdaj avtonomnost baterije in upravljanje vadbenega centra ter zdravja. Od tu prejemam veliko informacij. Razumljivo mi je všeč tudi povezljivost z drugimi napravami – telefon, slušalke itd. Ti prehodi in upravljanje z uro so velikokrat v pomoč.

Katerih prelomnic v svojem življenju se boš vedno spominjala z velikim nasmeškom na obrazu?

Uh, teh bo najbrž kar nekaj. Tako sladkih kot bolj grenkih. Zagotovo v okviru kariere osamosvojitev in začetek dela v okviru lastne samostojne ekipe, prve zmage, prvi naslov svetovne prvakinje, pa tudi vsaka poškodba, ki me je nekako izoblikovala v tekmovalko in osebo, kakršna sem danes.

Meniš, da je Huawei Watch GT 4 bolj primerna za modne ali športne stajlinge – ali oboje? Je ura po tvojem mnenju dovolj »fashionable«? Katera od treh različic ženske ure ti je najbolj všeč?

Kot že omenjeno se celo bolj nagibam k fashion varianti. Všeč mi je ta dvojnost, da je ura primerna za vse priložnosti, zagotovo. Je pa absolutno tudi zelo kul modni dodatek, in to pri različnih stajlingih. Najbolj mi je pri srcu različica s kovinskim paščkom.

Katera od 25.000 številčnic trenutno krasi tvojo uro?

Tu sem kar za klasiko. Torej klasična časovnica, vse druge podatke pa potem poiščem v aplikacijah. Je pa glede na število možnosti zelo verjetno, da bom čez čas odgovorila drugače. (Smeh)

Naročnik oglasne vsebine je Huawei