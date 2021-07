Športniki astmatiki in dr. Tai Chi

Od človeka do človeka

Da bi ne sprožili sprožilcev

Vreme je ključno

V dihu je vse

Medtem ko kašelj, piskanje in težave z dihanjem včasih zahtevajo inhalator, boste, če so vaši simptomi blagi, morda razmislili o kofeinski pijači. FOTO: Shutterstock

Telesna masa, kot povsod …

Razjahajte stres in naj vam pomaga dr. Tai Chi

Gibanje, za vedno



Kava je zdrava

Para

Življenje je začimba - in narobe

Mavrična hrana

Naj posije sonce

Astma je med rekreativnimi športniki pogosta bolezen, ki jo je treba imeti ves čas pod skrbnim nadzorom. Skratka, biti v stikih s svojim zdravnikom in pulmologom. Že to je veliko - če pa še vemo, kateri so naravni načini za lajšanje simptomov astme, smo storili še velik korak naprej.Simptomi astme se od osebe do osebe razlikujejo. Morda imate redke napade astme, imate simptome le občasno - na primer med vadbo - ali pa imate simptome ves čas.Znaki in simptomi astme vključujejo:-Zasoplost-Stiskanje ali bolečina v prsnem košu-Piskanje pri izdihu, kar je pogost znak astme pri otrocih-Težave s spanjem, ki jih povzročajo težko dihanje, kašljanje ali piskanje-Napadi kašlja ali sopenja, ki jih poslabša respiratorni virus, na primer prehlad ali gripaZnaki, da se vaša astma verjetno poslabšuje, vključujejo:-Znake in simptome astme, ki so pogostejši in moteči-Povečane težav z dihanjem, merjeno z napravo, s katero preverjate, kako dobro delujejo pljuča (merilnik največjega pretoka)-Potrebo po pogostejši uporabi inhalatorja za hitro sprostitevPri nekaterih ljudeh se znaki in simptomi astme sprožijo v določenih situacijah:-Z vadbo povzročena astma, ki je lahko slabša, če je zrak hladen in suh-Poklicna astma, ki jo povzročajo dražilne snovi na delovnem mestu, kot so kemični hlapi, plini ali prah-Alergija, ki jo povzroča astma, ki jo sprožijo snovi v zraku, kot so cvetni prah, spore plesni, odpadki ščurkov ali delci kože in posušena slina, ki jo izlijejo hišni ljubljenčkiČe imate astmo, veste, kako pomembno je jemati zdravila, k vam jih je predpisal zdravnik. To pogosto pomeni uporabo zdravila, ki ga jemljete vsak vsak in priročen inhalator za hitro pomoč.Evo, to je obnova tega, kar že vsi veste. Toda obvladovanje astme ni samo zdravljenje. Naredite lahko še več stvari, ki vam bodo pomagale čim bolj prosto in enostavno dihati.Morda ne veste, da si je mogoče pri astmi učinkovito pomagati z nekoliko samodiscipline.Zapis smo povzeli po Mayoclinc.org in Medicine.,net, kjer je o tem pisala dr. Melinda Retini.Mnogi ljudje z astmo imajo tudi alergije in običajni alergeni, kot so cvetni prah, pršice in prhljaj hišnih ljubljenčkov, lahko povzročijo, da se pojavijo simptomi astme, če ste na alergene občutljivi. Če še niste bili pred kratkim testirani na alergije, obiščite alergologa, da boste natančno ugotovili, kaj vas moti, in se poskusite temu, kar vas draži, izogibati.Hladen ali suh zrak lahko poslabšata vaše simptome. Ko se živo srebro spusti, lahko skozi usta in nos zavijete šal, da si olajšate dihanje. Tudi v zrak v zaprtih prostorih je pomemben. Razvlaževalnik zraka ali vlažilec lahko pomagata zagotoviti, da zrak ni preveč vlažen ali presuh. In ne pozabite med sezono alergij imeti zaprtih oken in vključiti klimatske naprave, da v prostorih, kjer se nahajate, ne bo cvetnega prahu.Posebne dihalne vaje lahko pomagajo vašim pljučem bolje delovati. Ena od možnosti je, da vdihnete skozi nos, nato pa skozi stisnjene ustnice izdihnite vsaj dvakrat počasneje. Diafragmalno dihanje, imenovano tudi trebušno dihanje, je še ena uporabna tehnika. Če potrebujete pomoč pri tem, vas lahko zdravnik napoti k specialistu.V Poletu je o dihanju veliko pisal Aleš Ernst, v Sloveniji pa,še nekaj vrhunskih strokovnjakov za to področje.Odvečna maščoba okoli prsi in trebuha lahko oteži dihanje, maščobne celice pa lahko povzročijo vnetje, ki lahko prizadene dihalne poti. Pomaga lahko zmanjšanje vnesenih kalorij in maščob in vsak dan nekaj kakovostne hoje.Pri nas rekreativcih – športa.Ko ste pod stresom, se napenjajo vse mišice v telesu, tudi tiste v prsih. Kakovostno obvladovanje te napetosti lahko pomeni manj izbruhov astme. Meditacija in joga sta dobri izbiri, prav tako pomaga Tai Chi, starodavna, nežna kitajska borilna veščina. Raziskave kažejo, da lahko pri nekaterih ljudeh pomaga nadzorovati simptome astme. Torej. Kitajski zdravnik,Vadba lahko pljuča okrepi, lahko pa tudi sproži astmo, še posebej, če ste zunaj v hladnem vremenu. Če želite biti na varni strani, se pred začetkom nove športne dejavnosti posvetujte s svojim zdravnikom in vprašajte, ali bi morali jemati zdravila, preden se začnete na nov in po novo rekreirati. Tu je načelo postopnosti zakon, najprej ogrevanje in potem počasi več. Torej, če bi želeli teči, je najprej hoja, nato džoging, in šele potem tek, pravi tek. Nujno je treba upoštevati vreme: če je mraz, si pokrijte usta in nos ali, pa se z vadbo premaknite v zaprte prostore.Na splošno velja: astmatiki s športno aktivnostjo vedno začnemo počasi.Medtem ko kašelj, piskanje in težave z dihanjem včasih zahtevajo inhalator, boste, če so vaši simptomi blagi, morda razmislili o kofeinski pijači. Kofein je šibek bronhodilatator, kar pomeni, da vam nekoliko odpre dihalne poti. Potrebnih je še več raziskav, vendar nekatere študije kažejo, da lahko pomagajo vašim pljučem delovati bolje kar do štiri ure.Mnogi ljudje z astmo imajo topel zrak za pomirjujoč občutek. Parna kopel - v savni ali pod prho doma - lahko pomaga očistiti sluz, zaradi katere je težko dihati. Vendar velja previdnost: nekateri astmatiki so ugotovili, da vročina poslabša astmo, zato je pomembno, da poznate svoje osebne sprožilce.Česen in ingver vsebujeta protivnetne spojine, ki lahko olajšajo simptome astme. Začnite s svežimi stroki česna in ingverjevo korenino. To lahko namočite v vrelo vodo in jo po ohladitvi popijete kot čaj ali pa te začimbe pogosteje uporabljate pri kuhanju.Pisana hrana je bogata z antioksidanti, kot so beta-karoten in vitamini C in E, ki pomagajo v boju proti vnetjem v telesu, tudi v pljučih. Medtem ko pazite na prehrano, bodite previdni pri sulfitih, vrstah konzervansov, ki pri nekaterih ljudeh sprožijo simptome astme. Pogosto jih boste našli v vinu, suhem sadju, kumaricah in kozicah.Mnogi ljudje imajo malo vitamina D in ljudje s hudo astmo bodo verjetno imeli s tem težavo. Prosite svojega zdravnika, da preveri, kako ms tem vitaminom stojite vi. Če ga ni dovolj, vam lahko pomagajo mleko, jajca in ribe, kot je konzerviran losos. V telesu nastaja vitamin D tudi, ko ste na sončni svetlobi. Ne pozabite uporabljati kreme za sončenje in ne ostanite predolgo na pripeki, ker lahko povečate možnosti za kožnega raka.Astme ni mogoče pozdraviti, vendar je mogoče nadzorovati njene simptome. Ker se astma sčasoma pogosto spremeni, je pomembno, da skupaj s svojim zdravnikom spremljate znake in simptome in po potrebi prilagodite zdravljenje. Samopomoč pa ostaja ista!