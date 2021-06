Jezerska poletna turistična štorija

Gre za kombinacijo gozdnih prometnic in krajše odseke asfalta v skupni dolžini kar 50 km. FOTO: Fenomena.si

Vsebina letošnje Jezerske Štorije je res unikatna, saj se bodo obiskovalci lahko:

Jezerska kolesarska pot

V gozdu bo deloval tudi čisto pravi gozdni joga studio, v katerem bodo obiskovalci to starodavno prakso doživeli na popolnoma drugačen način. FOTO: Primož Šenk

Jezerski gozd

Jezersko - majhna ledeniška dolina med Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami je resnično pravi raj na Zemlji. Njegove lepote v zadnjih letih prepoznava in odkriva vedno več obiskovalcev in turistov, zato se znotraj destinacije ves čas trudijo, da bi jim ponudili čim več različnih aktivnosti. Zato tudi letos niso stali križem rok. Za poletno sezono, ki je že tik pred vrati, so na Jezerskem pripravili številne novosti.Prepričani so, da bo vsak, ki bo letos obiskali to prelepo alpsko dolinico, lahko našel nekaj zase in obisk Jezerskega za vedno ohranil v svojem srcu.Tudi za letošnjo poletno sezono so pripravili Jezersko štorijo, etnografsko obarvano dvomesečno poletno dogajanje. Ime Jezerska štorija sicer izhaja iz knjige, dolgoletnega oskrbnika Češke koče, z imenom Jezerske štorije, v kateri je Karničar zbral zgodbe, legende in spomine na dogodke iz vsakdanjega življenja, ki so se dolgo časa prenašali le v ustnem izročilu.Za en dan spremenili v pastirje in odnesli sol ovcam v planino, lahko bodo uživali v zdravilnih energijah gozda, si sami izdelali unikaten spominek iz ovčje volne ali pa raziskovali skrite kotičke Jezerskega z vodnikom.V letošnjem letu je na veliko veselje gorskih kolesarjev ponovno zaživela tudi Jezerska kolesarska pot, ki bo skupaj s prvo etapo turno kolesarske poti Trans Karavanke poskrbela za nasmešek prav vsakega gorskega kolesarja.Če je kolesarska povezava s Tržičem pod Karavankami striktno gorsko kolesarska zgodba, je Jezerska kolesarska pot pa po drugi strani primerna tudi za cestna, treking in e-kolesa, saj gre za kombinacijo gozdnih prometnic in krajše odseke asfalta v skupni dolžini kar 50 km.Še ena novost te sezone so tudi inovativna gozdna doživetja s trajnostno noto, ki bodo pod blagovno znamko Exploring Forest zaživela v začetku julija. Za projektom stojitain, par, ki do neokrnjene narave Jezerskega goji prav posebno spoštljiv odnos.Svojo ljubezen do gozda kot edinstvenega naravnega prostora sta želela približati ljudem in jim pokazati, da je gozd veliko več kot le prostor, kamor se navadni smrtniki navadno odpravimo po gobe ali druge gozdne sadeže, gospodarstvo pa ga izkorišča za sečnjo.»Pomanjkanje stika z naravo ne vodi le do slabšega počutja in razpoloženja, ampak lahko resno vpliva na naše zdravstveno stanje. To zavedanje je še toliko bolj pomembno v sodobnem času, ko s(m)o številni ljudje prezaposleni, preobremenjeni in dobesedno odvisni od elektronskih naprav, posledično pa popolnoma odtujeni od narave. Zato so trenutki, ki jih posameznik preživi v naravi, odklopljen od elektronskih naprav, ključnega pomena za vzdrževanje njegovega zdravja in dobrega počutja. S konceptom gozdnih doživetij zato želiva ljudi spodbuditi, da v naravi preživijo več časa, najin namen pa je med drugim širšo javnost izobraževati tudi o izjemnem potencialu gozda na področju zdravja in dobrega počutja. In Jezersko, kjer ne rečemo zaman, da je narava najlepša, je idealno okolje za tovrstne aktivnosti,« pove. Kot še doda, ju je z možem pri snovanju koncepta butičnih gozdnih doživetij vodil moto »Manj je bolje«, kar v praksi pomeni, da v gozdu ni bil narejen noben fizični poseg.pojasni, da bodo pod blagovno znamko Exploring Forest, kot sta jo poimenovala, letos zaživela tri doživetja: »Obiskovalcem Jezerskega bomo ponudili izkušnjo gozdne kopeli, s pomočjo katere se bodo ti lahko dobesedno »okopali« v zdravilnih energijah gozda ter iz njega odšli mirnejši in bolj povezani s sabo.V gozdu bo deloval tudi čisto pravi gozdni joga studio, v katerem bodo obiskovalci to starodavno prakso doživeli na popolnoma drugačen način. »Ko jogo izvajamo zunaj, na svežem zraku, se vsi njeni pozitivni učinki le še dodatno izrazijo,« v smehu doda Andreja Košir.Kot tretje doživetje pa bostainobiskovalcem ponudila izkušnjo poslušanja zvokov gozda.pojasnjuje, da je gozd, če se ustavimo in mu resnično prisluhnemo, še kako živ.