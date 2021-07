Napihljivi kajaki: na zraku in vodi z zrakom pod seboj

Katere dejavnosti so z napihljivim kajakom varne?

Kako dolgo napihljivi kajaki zdržijo?

So napihljivi kajaki trpežni?

Ali napihljivi kajaki enostavno popokajo ali se predrejo?

Zagotovo boste kajak lahko preluknjali, če se boste za to dovolj potrudili; kaj se zgodi potem?

Varnost kajakaštva se v resnici nanaša na to, kako se pripravite in obnašate na vodi. FOTO: Shutterstock

Kako stabilni so napihljivi kajaki?

Kaj pa, če se kajak napolni z vodo?

Kako živahni so taki čolni?

Ali lahko tako otroci in starejši ljudje obvladajo napihljiv kajak?

So napihljivi kajaki varni v oceanu in morju?

Varnost,varnost, varnost

Ko bo vaš kajak napolnjen, kako stabilen bo? FOTO: Shutterstock

Vprašanja in odgovori, brez katerih ne gre

Ali želite veslati z drugo osebo (tandem), ali samostojno, ali pa želite obe možnosti?

Koliko prtljage potrebujete in ​​kakšna bo vaša oprema za dva veslača - preverite to glede na nosilnost kajaka

Ali potrebujete čoln, ki se sam izrazni, če je v njem voda?

Ali vam je bolj všeč veslanje kot v kanuju, ko sedite višje nad vodo, ali zaprt kajak, ki je nižje v vodi?

V času, ko je na vodi zavladala napihljiva deska za veslanje stoje, pri nas skoraj nihče ne govori o napihljivih kajakih. Nenavadno, če vemo, da lahko s takih plovilom pridemo dlje in prej, in z manj truda, in da sta lahko v takem čolnu dva in ob tem še kakšna vodoodporna vrečka s potrebščinami, hrano, pijačo, obleko.Kljub temu, da veliko ljudi misli, da napihljivi kajaki niso preveč varni, so takšni vi kajaki neverjetno trpežni in varni. Zaradi sodobnih materialov in proizvodnih postopkov so danes zgrajeni tako, da vzdržijo težke pogoje.Lahko jih priganjate po rekah, jezerih ali celo na morju, ne da bi se bali, da bi pokali in potonili. Če še nikoli niste sedeli v kajaku, boste presenečeni nad tem, kako stabilen in tog je tak napihljivi kajak na vodi.Če sprejmete ustrezne varnostne ukrepe, da boste na vodi varni (tako kot na katerem koli drugem čolnu), je napihljiv kajak popolnoma varen.Če veste, v kaj se spuščate, lahko izberete napihljiv kajak, razvit posebej za ta namen; to se seveda večinoma nanaša na kajake za veslanje na divjih vodah. Namensko izdelani kajaki za divje peneče vode lahko dobro delujejo tudi v razredu IV, vendar večina napihljivih kajakov ni zgrajena za težke pogoje ali grobo vodo. Razred IV pomeni dolge, zahtevne brzice z omejenimi prehodi, ki pogosto zahtevajo zapleteno manevriranje v nemirni vodi. Težave je težko določiti in pogosto je teba, da si taka mesta najprej ogledamo s kopnega.Predvsem bodite razumni, če se lotevate česa podobnega. Bodite previdni, če veslate po reki z brzicami in se izogibajte stvarem, ki bi lahko škodile vam ali kajaku.Ukvarjate se lahko s kakršno koli vodno dejavnostjo, ki bi jo običajno lahko opravljali tudi z napihljivim čolnom. Veslanje po jezeru in nežna križarjenja po rekah so varna s katerim koli napihljivim kajakom. Tudi ribolov z napihljivega kajaka je odlična zabava, več blagovnih znamk je razvilo takšne kajake, namenjene posebej ribičem.Če se želite odpraviti s kajakom na divje vode, boste potrebovali kajak, narejen posebej za ta namen.Enako velja za odhod s kajakom na morje. Lahko dobite napihljive kajake, posebej narejene za uporabo na odprtem morju.Sodobni napihljivi kajaki bodo brez težav zdržali 7– do 10 let, seveda z ustrezno nego, to je podobno kot življenjska doba napihljivega čolna. Največ je odvisno od pravilnega vzdrževanja. Če ne skrbite za svoj kajak, v skrajnih primerih ne bo trajal več kot dve leti.Napihljivi kajaki se ob običajni obrabi običajno dobro držijo. Za razliko od gumijastih igrač za bazen so napihljivi kajaki narejeni iz več plasti debelo prevlečenih materialov, kot sta vinil in poliester. Ti materiali lahko zdržijo udarce, so trdi in trpežni.Pravzaprav so nekateri čolni celo zgrajeni z aluminijastimi deli za večjo stabilnost in togost.Zahvaljujoč sodobnim materialom in proizvodni tehnologiji imajo napihljivi kajaki neverjetno močno zunanjost. Predtrtja so le redko težava. Tudi če se boste zapletli v veje dreves ali se dotaknili kamenja, jo boste odnesli brez resnih posledic. Robustna zunanja lupina se večino časa prav odbija od kamenja. Seveda pa obstajajo izjeme in možnosti za nesreče.• Šivi se lahko raztrgajo in to povzroči iztekanje zraka.• Ostra skala pod gladino udari v kajak ravno pod pravim kotom, to lahko naredi luknjo.Čeprav niso pogosta, se lahko zgodijo tudi predrtja. Če pa ste le nekoliko previdni, pa bo vaš kajak zdržal dolgo brez vaše slabe volje, žalosti ali prebodov.Če premorete majhen komplet za popravke, je večino napihljivih kajakov z njim enostavno popraviti. Kar pomeni, da je tak komplet obvezna oprema. Tudi če se kajak prebode, ne bo eksplodiral kot balon. Zrak bo izgubljal počasi počasi in vam dal dovolj časa, da pridete do obale.Ko bo vaš kajak napolnjen, kako stabilen bo? Se bo, ko se boste poskušali spraviti vanj, zgrudil pod vami, izpustil svojo dušo in vas poslati na dno morja?Po ustreznem natlačenju z zrakom napihljivi kajaki postanejo izredno trdi, togi. Običajno se veslači v njih ne počutijo veliko drugače od veslanja v običajnih kajakih s trdo lupino. Presenečeni boste, kako močni in togi so lahko ti kajaki, ko so enkrat napihnjeni. Ustrezno in pravilno polnjenje je zelo pomembno. Tako pri pretiranem napihovanju kot pri premalo zraka v plovilu nas takšno napihljivo plovilo lahko pripelje nevarne situacije.Proizvajalci so razvili več postopkov povečevanja togosti napihljivih kajakov:• Nekateri uporabljajo majhne napihljive odseke, ki se obnašajo kot nosilni stebrički• Nekateri imajo kovinski okvir• Nekateri imajo tla pod zelo visokim tlakomVse tri metode delujejo kot trdni stabilizatorji. Kajake ohranjajo stabilne in trdne, ko veslate ali plujete po vodi.Ena izmed številnih prednosti napihljivih kajakov je, da so neverjetno živahni. Napihljivi kajaki z več zračnimi cevmi imajo prednost, da so napolnjeni z zrakom, zato jih je lažje obdržati na površju, tudi če se malo prevrnete. Razlog za to je, da ima večina napihljivih kajakov tri ločene zračne komore. Ena za vsako stran in ena za tla. Če pride do puščanja zraka v eni od zračnih komor, boste še vedno imeli še dve, ki bosta ostali napihnjeni in vas obdržali nad vodo.Nasprotno pa tisti, ki so se prevrnili z običajnim kajakom vedo, da je izpraznitev vode iz čolna in vstop nazaj lahko izredno neprijetno opravilo.Če postavljate to vprašanje, se verjetno odpravite na pot kajakom na divje vode in upamo, da v specializiranem napihljivem kajaku. Ker napihljivi kajaki nimajo zaprtega kokpita, si lahko mislite, da se bodo napihljivi kajaki z lahkoto napolnili z vodo. Ali vsaj prej kot zaprti kajaki s trdno školjko. Bodite prepričani, da je dober napihljiv kajak narejen tako, da se sam izprazni. Na nekaterih delih čolna so luknje, ki omogočajo hitro odtekanje vode.Dobro narejeni napihljivi kajaki za divjo vodo dobro sledijo toku in to vam omogoča hitro manevriranje po reki. Zagotovo to niso gumijasti splavi, ki se uporabljajo v bazenih.Dejstvo, da so ti kajaki tako stabilni, da so idealni za ljudi vseh starosti. Z manjšimi, lažjimi kajaki boste lažje veslali in manevrirali. Če bo s kajakom ravnala starejša oseba ali otrok, predlagamo, da se držite lažjih modelov. Lažji so za veslanje in še vedno varni.Odprto morje in morska voda lahko zelo hitro postaneta nevarna. Veter, valovi in ​​vodni tokovi pri uporabi manjših plovil, kot je napihljiv kajak, vnašajo element negotovosti. Na odprto morje se lahko odpravite v takih čolnih šele po ustrezni pripravi (vremenske napovedi, plime in oseke) in z ustrezno opremo (radio, rešilni jopič, voda, zaščita pred soncem itd.) Le nekaj napihljivih kajakov je zares sposobnih za plovbo.Varnost kajakaštva se v resnici nanaša na to, kako se pripravite in obnašate na vodi. Ponujamo nekaj nasvetov za varno uporabo napihljivega kajaka:-Vedno se prepričajte, da je vaš napihljivi kajak napihnjen do konca. Če v njem ni dovolj zraka, ne bo tako tog, kot bi moral biti, zato bi lahko bil precej počasen-Po napihovanju preverite morebitne znake puščanja zraka.-Zračno tlačilko in pribor za popravilo vedno spakirate v suho vrečko in ju imejte v napihljivem kajaku.-Kajak vedno obremenite previdno, da se teža enakomerno porazdeli. Več teže zadaj je boljše kot več teže spredaj.-Vedno nosite rešilni jopič, tudi če ste dober plavalec. Jopiči niso dragi-Vedno se držite blizu obale.-Če vidite val, ki prihaja, obrnite svoj kajak tako, da se soočite z valom čelo in zapeljite vanj. Če ga vzamete postrani, boste morda prevrnjeni.-Napihljivega kajaka ne vlačite po skalah in gramozu in ne trkajte v ostre predmete.-Ne veslajte sami ali ne da bi nekomu povedali, kam greste.-Ne zaspite v kajaku. Nežno zibanje vode je zelo mirno - vendar nikoli ne veš, kje se boš zbudil. Vedno imejte s seboj čisto pitno vodo, kapo in zaščitno kremo, da se zaščitite pred soncem, varnostno piščalko, in vaš mobilni telefon.Pomagalo vam bo tako pri nakupu kot pri uporabi vašega novega plovila.Nekateri dobro veslajo z drugimi, nekateri ne. Če ste tip človeka, ki se želi na vodi ukvarjati s samim seboj, potem je morda enojec pravi čoln za vas.Če želite obe možnosti, poiščite kajak z različnimi sedežnimi položaji - običajno s sponkami za sprednji in zadnji sedež ter sredinsko možnost. To vam omogoča, da premaknete en sedež v sredino, da lahko veslate samostojno, hkrati pa odstranite dodaten sedež. Kajaki s fiksnimi sedeži lahko delujejo tudi, če dobro sedite na zadnjih sedežih in spredaj naložite nekaj teže.Kajaki ali tandemi z odprtim kokpitom z različnimi sedežnimi položaji so lahko odlični tudi za prevažanje e pasjega spremljevalca ali otrok.S kakšnimi vodnimi razmerami se običajno srečujete? Obalno veslanje, na odprtem morju, mirna jezera, tekoča voda, brzice?Kar deluje na brzicah, ne bo najbolje delovalo na mirnih jezerih. Odločite se, ali želite v čolnu biti zaprti ali bolj odprti. Bosta dež in veter ali vročina problem? Ali potrebujete enostaven vstop? Kakšna je vaša velikost in višina? Koliko teže boste morali nositi?Vam je v kajaku udobno? Poglejte obliko, prostor za noge in širino čolna. Če ste visoki, je več vaše dolžine v nogah ali trupu?Ali načrtujete daljše izlete, kratka vesla ali celodnevno uporabo. Boste lovili ali se potapljali? To je povezano s točkama 3 in 4. Koliko prostora potrebujete zase in zaloge. Ali potrebujete opremo za kampiranje za en teden vožnje s kajakom ali pa želite le nekaj ur sprostitve na vodi. Ali morate večkrat čim bolj enostavno vstopiti in izstopiti iz kajaka in iz vode?V kakšnem vremenu ali temperaturi vode boste veslali. Ali želite uporabljati začitno ponjavo ali želite raje bolj odprto obliko čolna?Če nameravate veslati v nevihtnem vremenu, vetrovih ali zimskih mesecih, boste morda želeli kajak s "špric deko.". Takšna krovnica se pritrdi na kajakaško kabino in nato na prsni koš, kar vam omogoča, da preprečite vetru, pršenju in nekaj mraza, da bi vas spravili na obalo.Če boste zunaj in bo veliko sonca, boste morda želeli tudi kaj bolj zaprtega ali na nasprotnem koncu nekaj, kar vam omogoča enostavno vstopanje v vodo, da se ohladite.Kajaki s samovarovanjem imajo luknje na dnu in se uporabljajo pretežno za veslanje po divjih vodah. Ko potujete skozi brzice, bo voda, ki se razlije v notranjosti, skozi luknje odtekla ven. Nasprotno, če ste v mirnih kanalih, bo voda spet prišla v čoln. Nekateri kajaki imajo zatiče, ki vam omogočajo, da luknje po potrebi odprete ali zaprete.Če načrtujete večinoma veslanje po mirni vodi, jezerih, počasnih rekah ali oceanski kajak, potem verjetno ne potrebujete možnosti samovarovanja.Nekateri kajaki so opremljeni z odtočnimi čepi, ki jih ne gre zamenjati s samovarovanjem. Odtočni čep vam omogoča, da izpustite vodo, ki je vstopila v kajak.To je osebna želja in je odvisno tudi od vrste veslanja - in pogojev veslanja - s katerimi se boste srečali.Ali želite kajak tipa napihni in pojdi ali ste bolj usmerjeni v podrobnosti in ste pripravljeni porabiti več časa za sestavitev kajaka?Večino gumenjakov lahko enostavno nastavite v 5 do 10 minutah - preprosto napolnite zračne komore in pripravljeni ste na veslanje. Čas se še zmanjša z uporabo 12-voltne črpalke, da se kajak vsaj delno napihne. Drugi - bolj zmogljivi - kajaki lahko zahtevajo za sestavo več časa, imajo več delov/komor. Vas bolj zanima takoj priti na vodo ali ste pripravljeni porabiti več časa, da se stvari postavijo popolno?Še tole bi radi poudarili o teh neverjetnih gumenjakih - če boste zunaj v hladni vodi ali zraku, kajak napihnite nekoliko bolj, saj bo mraz povzročil krčenje zraka. Naredite nasprotno, če veslate v vročem vremenu. In nikoli ne pustite svojega kajaka popolnoma napihnjenega na vročem soncu - sprostite nekaj pritiska.Ko boste upoštevali zgornje točke, boste imeli veliko boljšo predstavo o tem, katero vrsto kajaka si je treba ogledati.