Slovenija ne želi italijanskega nadzora na skupni meji

»Slovenija in Italija sta zgodovinsko tesno povezani, še posebno zaradi slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske manjšine v Sloveniji. Tudi zato želimo v duhu dobrih sosedskih odnosov ter v korist in za zaščito prebivalcev na obeh straneh meje pospešiti reševanje težav in pokazati, da zmoremo in znamo sodelovati, sobivati in soustvarjati,« je za Delo pred obiskom italijanskega kolega Antonia Tajanija povedala slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon.