Bolj kot imena ministrov so spremenjena imena ministrstev tista, ki dajejo vedeti, kakšna bo novoustoličena vlada Giorgie Meloni. S poudarki na »nataliteti«, »zaslugah«, »prehranski varnosti«, »narejenem v Italiji« vnaša ultrakonservativno agendo, uveljavila bo svoje nacionalistične ideje, njena glavna fronta bo področje pravic.

Prva ženska na čelu italijanske vlade želi zase naslavljanje z moškim spolom – predsednik in ne predsednica vlade. Za voditeljico Bratov Italije, ki je obdana malone samo z moškimi, v stranki ni prostora za sestre, to ni presenetljivo. Tudi v njeni vladi je malo žensk, večinoma na položajih brez resorjev. Nova premierka je zagovornica nazadnjaških konceptov, ki jih bo udejanjala na področju socialne in družinske politike, z ostrino skrajne desničarke hoče preoblikovati politično in kulturno krajino Italije.

Melonijeva je spretna ekvilibristka.