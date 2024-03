V potoku je utonil 49-letni moški

S PU Murska Sobota so sporočili, da so bili včeraj malo pred 21. uro obveščeni o utopitvi moškega na območju naselja Gaberje. Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 49-letni moški padel v potok, kjer ga je po iskanju našla sorodnica in ga skupaj z občanom potegnila iz vode. Kljub oživljanju je moški na kraju umrl.