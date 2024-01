Uvod v SP dviga adrenalin

Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) vodi po predzadnji etapi relija Monte Carlo, uvodne preizkušnje svetovnega prvenstva v sezoni 2024. Po 14 hitrostnih preizkušnjah od skupno 17 pa ima le 3,3 sekunde naskoka pred Francozom Sebastienom Ogierjem (Toyota), nekdanji serijski svetovni prvak lovi že deseto zmago na tem prestižnem reliju.

Po petkovem delu je na reliju v okolici kneževine vodil Valižan Elfyn Evans, ki bo letos prvi voznik Toyote, saj ne Ogier ne svetovni prvak Kalle Rovanperä ne bosta vozila na vseh dirkah. A je Belgijec na sobotnem, najdaljšem delu dirke storil zasuk. Začel je s 16 sekundami zaostanka za Valižanom, končal pa skoraj 35 sekund pred njim. A Evans, ki je izgubljal zaradi številnih majhnih težav, ne bo glavni tekmec za zmago. Ogier je ostal tam, kjer je bil v petek – na drugem mestu, z minimalnim zaostankom za vodilnim. Le da ima zdaj lokalni zvezdnik – doma je iz Gapa, v okolici katerega poteka večina relija – le še tri nedeljske »brzince«, da spremeni vrstni red povsem na vrhu.

Neuville je v soboto večino dela opravil že na jutranjih hitrostnih preizkušnjah, ko je prišel do vodstva in ga ni več spustil iz rok. »Uspela nam je odlična etapa, skorajda popolna. Vse je šlo po načrtih, avto je bil odličen in prav užival sem. Pomembno je bilo voziti hitro, seveda pa tudi ostati na cesti,« je bil po odpravljenem zadovoljen Neuville.

Vodilni trije so edini, ki se bodo v nedeljo realno lahko borili za zmago. Četrti Estonec Ott Tänak (Hyundai) namreč zaostaja že minuto in 45 sekund, peti je Francoz Adrien Fourmaux kot najboljši predstavnik Forda, ki pa ima že skoraj tri minute zaostanka. Reli se bo v nedeljo končal v Monaku, na sporedu bodo še tri hitrostne preizkušnje, zadnja bo tudi power stage, ki petim najboljšim prinese dodatne točke za SP. Naslov svetovnega prvaka iz prejšnje sezone sicer brani Finec Rovanperä. A se je tako kot Ogier odločil, da letos ne bo vozil na vseh dirkah in je izpustil tudi uvod v sezono v monaški kneževini.