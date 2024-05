Danes na Giru tudi po makadamu

Šesta etapa od Viaregga do Rapolana Terme je dolga 177 kilometrov. Še ena hribovita etapa s skoraj 2000 metri višinske razlike in tremi makadamskimi odseki, ki bodo največja past za kolesarje na tej etapi.

Prvih 80 kilometrov je povsem ravnih. Potem pa se začnejo kratki, tudi makadamski, zahrbtni klanci, ki že zdaj med kolesarji vzbujajo strah.

Najtežja ovira bo zagotovo makadamski, 2,5-kilometrski vzpon na Grotti. To je etapa, ki so jo favoriti za rožnato majico že obkrožili z rdečo.

Kolesarji se po ogledu take etape, kot je današnja vedno sprašujejo, zakaj je bilo tega treba narediti organizatorju. Oni jim odgovorijo, da je to kolesarstvo. Kratko in jasno. Vrnitev h kolesarskim koreninam. Kolesarstvo ni kolesarjenje, kolesarstvo je šport. Vrnitev k bistvu kolesarstva pa vključuje tudi makadamske ceste, kot tudi zelo slabe ceste in najbolj odročne kraje.

Vmes pa organizator pozablja, da se je kolesarstvo in z njim kolesarji močno spremenilo, ceste pa so ostale enake. Vse za spektakel, vse za gledalce, kolesarji bodo že morali potrpeti.

Tudi današnja etapa bo idealna za manjšo skupino kolesarjev, ki ne bodo hoteli čepeti v pelotonu. Priložnost za tiste, ki vedo, da na taki trasi sploh ne morejo priti do cilja v pelotonu. Včeraj je takim uspelo presenetiti vse, ki so računali na sprinterski obračun.

Zagotovo bo današnja etapa ena izmed najbolj zanimivih na letošnjem Giru.

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri