Zaslužil je več kot 100 milijonov evrov, a uživa, ko čisti avtomobil

Richard Jefferson je v 17 sezonah v ligi NBA zaslužil preko 100 milijonov evrov, toda nekdanji zvezdnik in s Clevelandom prvak lige NBA v družbi LeBrona Jamesa (2016) je odkrito povedal, v čem najbolj uživa po koncu kariere. »Veste kaj? Hodim naokoli in preprosto uživam v življenju. Pretrdo sem delal in plačal preveč ljudi, da bi bili pod stresom. Rad bi hodil naokoli in vonjal rože. So stvari, ki jih opravljam z veseljem. Ne moti me, da grem oprat avtomobil, si privoščim skodelico kave v Starbucksu in se družim. Toda, ali bom šel čistit stranišče in prati perilo? Ne!« je o svojem vsakdanjiku spregovoril, zdaj analitik pri televizijski postaji ESPN.

Med soigralci vedno priljubljeni 43-letni ostrostrelec (v povprečju je dosegal po 12,6 točke, igral pa je za New Jersey, zdaj Brooklyn, Milwaukee, San Antonio, Golden State, Utah, Dallas, Cleveland, Denver) je kariero končal pred petimi leti, med drugim pa je bil tudi v reprezentanci ZDA, ki je na olimpijskih igrah leta 2004 osvojila bronasto kolajno.

Na naboru leta 2001 je Jeffersona kot 13. igralca izbral New Jersey.