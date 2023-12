Ibrakadabra bo čaral rdeče-črnim

Nekdanji napadalec Malmöja, Milana, Ajaxa, Juventusa, Interja, Manchester Uniteda, Barcelone, PSG in Los Angeles Galaxyja Zlatan Ibrahimović ima nov izziv v karieri. Sloviti švedski zvezdnik je prevzel vlogo svetovalca vodstva italijanskega nogometnega kluba Milana, so potrdili pri rdeče-črnih. To bo tretja različna vloga Ibrahimovića v Milanu. Njegova druga kariera se je končala ob koncu lanske sezone, ko se je igralsko upokojil. A se s klubom, s katerim je dvakrat osvojil scudetto, italijansko prvenstvo, ni razšel. V klub se je po osmih letih drugič vrnil leta 2020.

Ibrahimović bo tesno sodeloval z upravnim odborom in večinskim delničarjem kluba Gerryjem Cardinalejem. Pri Milanu so sporočili, da je Ibrahimović postal operativni partner v naložbenem portfelju ameriške investicijske družbe RedBird Capital Partners za področja športa, medijev in zabave. V tej vlogi bo deloval tudi kot višji svetovalec vodstvu oziroma lastniku Milana.

Z družbo, katere ustanovitelj je Cardinale, bo sloviti Šved sodeloval tudi pri rasti poslovanja in povečanju njihove prisotnosti v oddelku za medije in razvedrilo. Njegovo imenovanje prihaja dan pred ključno tekmo Milana v ligi prvakov proti Newcastlu. Rossoneri bodo morali zmagati, če želijo ohraniti možnosti za preboj v izločilne boje.

Italijanski mediji so sicer celo pisali o tem, da bi Ibrahimoviću pri Milanu zaupali naloge glavnega trenerja moštva, ki ga trenutno vodi Stefano Pioli. Vendar pa Ibrahimović nima trenerske licence. »Moja ljubezen do rossonerov ne bo nikoli umrla in priložnost, da bi bil del njihove prihodnosti na pomemben način, je nekaj, o čemer sem lahko samo sanjal. Hvaležen sem Gerryju, da mi je omogočil to priložnost,« je ob tem sporočil Ibrahimović.

»Dolgo sem razmišljal o prvih korakih v svoji karieri po igranju in ne bi mogel biti bolj navdušen, da sem začel to pot kot član RedBirda in Milana. Zame in za mojo družino je to resnično vrnitev domov v cenjen klub, kjer sem končal igralsko kariero in zdaj začenjam svoje naslednje poglavje,« je še dodal Ibrahimović.